МНЭ РК проводит проверку в связи с повышением цены на бензин

В случае установления признаков нарушения законодательства антимонопольный орган вправе инициировать расследование.



Министерство национальной экономики Республики Казахстан, обращаясь с разъяснением к субъектам рынка реализации нефтепродуктов и потребителям в связи с повышением цены на бензин, сообщает о возможном принятии мер антимонопольного реагирования в случае отсутствия обоснованности таких действий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Также напоминаем, что на сегодня в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» госрегулирование цен распространяется на розничную реализацию бензина Аи-80.



При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 (госрегулирование отменено с сентября 2015 г.) и дизельное топливо (госрегулирование отменено с августа 2016 г.) цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.



Необходимо отметить, что внутренний рынок нефтепродуктов Республики Казахстан является импортозависимым (по данным Минэнерго РК) от поставок из Российской Федерации. В связи с чем, цены на закуп импортируемых нефтепродуктов также оказывают влияние при формировании розничных цен.



В настоящее время антимонопольным органом проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке реализации нефтепродуктов на предмет соответствия деятельности субъектов рынка законодательству в области защиты конкуренции.



Меры антимонопольного реагирования применяются по фактам совершения антиконкурентных согласованных действий и соглашений субъектов рынка, злоупотребления доминирующим положением, явившихся причиной роста цен на нефтепродукты.



В случае установления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции по результатам получения информации от субъектов рынка антимонопольный орган вправе инициировать проведение расследования.



Напомним, на этой недели стало известно о том, что в Казахстане поднялись цены на самый ходовой бензин марки АИ-92.