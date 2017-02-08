МНЭ РК проводит проверку в связи с повышением цены на бензин

В случае установления признаков нарушения законодательства антимонопольный орган вправе инициировать расследование.
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, обращаясь с разъяснением к субъектам рынка реализации нефтепродуктов и потребителям в связи с повышением цены на бензин, сообщает о возможном принятии мер антимонопольного реагирования в случае отсутствия обоснованности таких действий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также напоминаем, что на сегодня в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» госрегулирование цен распространяется на розничную реализацию бензина Аи-80.
При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 (госрегулирование отменено с сентября 2015 г.) и дизельное топливо (госрегулирование отменено с августа 2016 г.) цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.
Необходимо отметить, что внутренний рынок нефтепродуктов Республики Казахстан является импортозависимым (по данным Минэнерго РК) от поставок из Российской Федерации. В связи с чем, цены на закуп импортируемых нефтепродуктов также оказывают влияние при формировании розничных цен.
В настоящее время антимонопольным органом проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке реализации нефтепродуктов на предмет соответствия деятельности субъектов рынка законодательству в области защиты конкуренции.
Меры антимонопольного реагирования применяются по фактам совершения антиконкурентных согласованных действий и соглашений субъектов рынка, злоупотребления доминирующим положением, явившихся причиной роста цен на нефтепродукты.
В случае установления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции по результатам получения информации от субъектов рынка антимонопольный орган вправе инициировать проведение расследования.
Напомним, на этой недели стало известно о том, что в Казахстане поднялись цены на самый ходовой бензин марки АИ-92.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.