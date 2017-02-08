В каких регионах Казахстана госслужащие совершили наибольшее число коррупционных нарушений

Наибольшее число коррупционных правонарушений совершено госслужащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании коллегии сообщила заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.



"В целях предупреждения случаев высокой сменяемости следует тщательно изучать каждое выходное интервью госслужащих и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования. Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения госслужащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволено за совершение коррупционных правонарушений", - сказала Шаимова.



По ее словам, основную часть таких государственных служащих составили территориальные работники министерств финансов, юстиции и сельского хозяйства.



"В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей. Территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу в полной мере используя весь антикоррупционный инструментарий", - добавила она.