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В каких регионах Казахстана госслужащие совершили наибольшее число коррупционных нарушений

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:53
В каких регионах Казахстана госслужащие совершили наибольшее число коррупционных нарушений
Фото Турар Казангапов ©
Наибольшее число коррупционных правонарушений совершено госслужащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании коллегии сообщила заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

"В целях предупреждения случаев высокой сменяемости следует тщательно изучать каждое выходное интервью госслужащих и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования. Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения госслужащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволено за совершение коррупционных правонарушений", - сказала Шаимова.

По ее словам, основную часть таких государственных служащих составили территориальные работники министерств финансов, юстиции и сельского хозяйства.

"В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей. Территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу в полной мере используя весь антикоррупционный инструментарий", - добавила она.
Источник: Tengrinews.kz
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