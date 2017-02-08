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Сообщившим о коррупции казахстанцам в 2016 году выплатили 27 миллионов тенге

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Сообщившим о коррупции казахстанцам в 2016 году выплатили 27 миллионов тенге
Фото: today.kz
В 2016 году за сообщения о фактах коррупции казахстанцам выплатили в качестве поощрения около 27 миллионов тенге. Об этом в ходе коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель председателя ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Today.kz.

"Планомерно реализуемый институт поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции позволил в 2016 году премировать 185 граждан на сумму 27 миллионов тенге. Кроме этого, обеспечивается надежная защита участников уголовного процесса. В условиях усиления гражданской активности и молниеносной реакции социальных сетей на недочеты государства один из приоритетов агентства - широкая информационно-разъяснительная работа", - сказал Алик Шпекбаев.

При этом он отметил, что в ближайшее время в рамках программы "От двери к двери" на квитанциях об оплате коммунальных услуг будут размещать памятки антикоррупционного характера.

"Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы прикрепленных к коммунальным счетам антикоррупционных буклетов. Это позволит охватить более 250 тысяч квартир, до конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны. Будет проводиться аналогичная работа через социальные сети и через возможности государственной корпорации "Правительство для граждан", - добавил Шпекбаев.

Напомним, в ходе коллегии стало известно, что в 2016 году половина уволенных по отрицательным мотивам госслужащих в Казахстане совершили коррупционные правонарушения. В разрезе регионов наибольшее число таких правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 4 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 13:58
сообщившим о сообщивших скорее ...
с начало дел наделали, а теперь решили все почистить
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 13:09
Сообщившим о коррупции казахстанцам в 2016 году выплатили 27 миллионов тенге

Друг друга по очереди сдают что ли, по принципу приведи двух друзей и получи приз.
А за бастыка - джек пот.
 
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  • ДухLess
  • kolek
  • .....
  • Ну Ну
  • шаман
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:36
Цитата: trump
Сколько мне дадут за одну голову?

Это смотря какая голова будет, а то можно от 5 и до 15 получить,строгого режима. lol rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • ДухLess
  • kolek
 trump (Посетители) Сегодня, 11:30
Пожалуй, можно начинать охоту на ведьм.. Сколько мне дадут за одну голову?
 
 

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