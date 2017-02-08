Сообщившим о коррупции казахстанцам в 2016 году выплатили 27 миллионов тенге

В 2016 году за сообщения о фактах коррупции казахстанцам выплатили в качестве поощрения около 27 миллионов тенге. Об этом в ходе коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель председателя ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Today.kz.



"Планомерно реализуемый институт поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции позволил в 2016 году премировать 185 граждан на сумму 27 миллионов тенге. Кроме этого, обеспечивается надежная защита участников уголовного процесса. В условиях усиления гражданской активности и молниеносной реакции социальных сетей на недочеты государства один из приоритетов агентства - широкая информационно-разъяснительная работа", - сказал Алик Шпекбаев.



При этом он отметил, что в ближайшее время в рамках программы "От двери к двери" на квитанциях об оплате коммунальных услуг будут размещать памятки антикоррупционного характера.



"Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы прикрепленных к коммунальным счетам антикоррупционных буклетов. Это позволит охватить более 250 тысяч квартир, до конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны. Будет проводиться аналогичная работа через социальные сети и через возможности государственной корпорации "Правительство для граждан", - добавил Шпекбаев.



Напомним, в ходе коллегии стало известно, что в 2016 году половина уволенных по отрицательным мотивам госслужащих в Казахстане совершили коррупционные правонарушения. В разрезе регионов наибольшее число таких правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей.