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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Актобе пьяный прокурор сбежал от полицейских, бросив машину

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 11:45
В Актобе пьяный прокурор сбежал от полицейских, бросив машину
Иллюстративное фото alcogolizm.com
В Актобе прокурор пьяным разъезжал по городу. А от остановивших его полицейских он сбежал, бросив машину, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области и прокуратуру Актюбинской области.

Вопиющий случай произошел еще в середине января, но известно о нем стало только сейчас. Около 4 часов ночи в Актобе сотрудниками полиции была остановлена машина «Toyota Land Cruizer Prado». Манера вождения водителя вызвала подозрение.

По словам полицейских, из автомобиля буквально вывалился мужчина. У водителя была явно нарушена координация движения, от него исходил запах алкоголя, а взгляд был возбужденным.

После проверки документов выяснилось, что водителем был старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Рустам Сиюшев. Однако водитель в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования, потребовал прокурора, а потом и вовсе удалился в неизвестном направлении, бросив внедорожник и недоуменных полицейских.

Автомашина была водворена на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Уже позже в суде Рустам Сиюшев вину не признал и пояснил, что от прохождения освидетельствования не отказывался, а требовал участия в деле дежурного прокурора.

Однако свидетели пояснили, что водитель был явно пьян и от медосведительствования отказался. В итоге суд признал прокурора виновным и вынес решение лишить его прав на вождение сроком на 2 года.

В прокуратуре по данному факту была проведена служебная проверка. Она подтвердила, что прокурор нарушил Этический кодекс государственных служащих. Приказом прокурора области Сиюшев освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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 trump (Посетители) Сегодня, 12:05
Таких прокуроров полна страна. Синька делает всех равными.
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 11:58
По словам полицейских, из автомобиля буквально вывалился мужчина. У водителя была явно нарушена координация движения

На суде адвокат говорит прокурору:
- Неужели вы не видите, что подсудимый, который пьяным управлял автомобилем и сбил человека - дебил?
- Это не повод для его оправдания — дебилы точно такие же люди, как и мы с вами.(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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