В Актобе пьяный прокурор сбежал от полицейских, бросив машину

В Актобе прокурор пьяным разъезжал по городу. А от остановивших его полицейских он сбежал, бросив машину, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области и прокуратуру Актюбинской области.



Вопиющий случай произошел еще в середине января, но известно о нем стало только сейчас. Около 4 часов ночи в Актобе сотрудниками полиции была остановлена машина «Toyota Land Cruizer Prado». Манера вождения водителя вызвала подозрение.



По словам полицейских, из автомобиля буквально вывалился мужчина. У водителя была явно нарушена координация движения, от него исходил запах алкоголя, а взгляд был возбужденным.



После проверки документов выяснилось, что водителем был старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Рустам Сиюшев. Однако водитель в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования, потребовал прокурора, а потом и вовсе удалился в неизвестном направлении, бросив внедорожник и недоуменных полицейских.



Автомашина была водворена на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.



Уже позже в суде Рустам Сиюшев вину не признал и пояснил, что от прохождения освидетельствования не отказывался, а требовал участия в деле дежурного прокурора.



Однако свидетели пояснили, что водитель был явно пьян и от медосведительствования отказался. В итоге суд признал прокурора виновным и вынес решение лишить его прав на вождение сроком на 2 года.



В прокуратуре по данному факту была проведена служебная проверка. Она подтвердила, что прокурор нарушил Этический кодекс государственных служащих. Приказом прокурора области Сиюшев освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры.