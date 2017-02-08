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КНБ представил план действий по борьбе с экстремизмом и терроризмом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:42
КНБ представил план действий по борьбе с экстремизмом и терроризмом
Иллюстрация tengrinews ©
Комитет национальной безопасности РК разработал новую программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КНБ отметили, что происходящие в мире геополитические изменения инициируют новый спектр вызовов и рисков в сфере национальной безопасности, который становится более разнообразным и исходящим от большего числа источников опасности.

"Сегодня радикализация граждан, ведущая к насильственному экстремизму и терроризму, является реальной угрозой национальной безопасности Казахстана. Распространение радикальных взглядов, в том числе мотивированных псевдорелигиозной риторикой, приобрело масштабный характер во всем мире. Указанному способствует целенаправленная пропаганда со стороны международных террористических организаций и отдельных лиц, которые формируют в сознании казахстанского общества идеи, чреватые разжиганием межконфессиональной вражды и розни, способные инициировать экстремистские проявления насильственного характера", - сообщили в КНБ РК, отмечая, что под воздействием нарастающей пропаганды деструктивных идей из Интернета и соцсетей казахстанцы пополняют численность приверженцев радикальной идеологии.

По данным КНБ РК, с 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера (2013 год – 8, 2014 – 3, 2015 - 4, 2016 - 12).

"Прямую угрозу национальной безопасности представляет участие граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом. Эта проблема потребовала принятия неотложных мер как на национальном, так и на международном уровне. За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год - 168, 2014 - 136, 2015 - 151, 2016 - 91)", - привели данные в пресс-службе КНБ.

По материалам ведомства, из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана. Из них 34 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

Предлагаемая КНБ программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму включает в себя ряд мер и задач - "обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма".

Достижение цели программы будет измеряться следующими целевыми индикаторами: "снижение на 20 процентов численности лиц, разделяющих экстремистские идеи, направленные на разжигание религиозной вражды или розни, к концу 2020 года. Эффективность деятельности специальных и правоохранительных органов по недопущению экстремистских проявлений насильственного характера и актов терроризма на территории Казахстана к концу 2020 года 95 процентов. Уровень готовности к реагированию на акты терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории страны к концу 2020 года 95 процентов".

Как заявили в Комитете национальной безопасности, госпрограмма акцентируется на профилактике терроризма и насильственного экстремизма - проведение информационно-разъяснительных и контрпропагандистских мероприятий, направленных на формирование у населения нулевой терпимости к действиям, связанным с радикальными проявлениями; формирование духовно-нравственных ценностей, особенно у учащихся учреждений среднего, технического и профессионального, высшего образования; обеспечение постоянного мониторинга интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, на предмет выявления пропаганды терроризма; пресечение фактов финансирования экстремистской и террористической деятельности; организация профилактической работы с осужденными лицами, содержащимися в колониях.

"Задачи по повышению эффективности выявления и пресечения религиозного экстремизма и терроризма, совершенствование системы реагирования на террористические проявления, а также минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма планируется реализовать повышением профессионального уровня и квалификации сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов; укреплением материально-технического оснащения; увеличением количества уличных камер видеонаблюдения; укреплением системы безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении; развитием системы незамедлительного оповещения населения ", - подчеркнули в КНБ РК.

Предлагаемая программа разработана на четыре года. Она будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний общественности, которые принимаются по электронной почте atc@knb.kz.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 14:23
Политика открытых дверей дает о себе знать. На границе нужен жесткий фильтр, а также серьезный контроль в соц.сетях.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:03
Закройте въезд в страну из тёплых "братских" республик и давите тех, кто тут уже работает. Только ликвидация на опережение, иначе, они ликвидируют вас.
 
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  • trump
  • ПетровичЪ.
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:45
...мы как комсомольцы lol сначала трудности себе создаём,а потом их преодолеваем...

ПетровичЪ.,
В советские времена был анекдот про армянский комсомол, который сам себе придумывает трудности, а потом упорно их преодолевает lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • trump
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 13:40
Прочитал бегло и понял,мы как комсомольцы lol сначала трудности себе создаём,а потом их преодолеваем. Преодолеем ли?
 
 

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