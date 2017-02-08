КНБ представил план действий по борьбе с экстремизмом и терроризмом

Комитет национальной безопасности РК разработал новую программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В КНБ отметили, что происходящие в мире геополитические изменения инициируют новый спектр вызовов и рисков в сфере национальной безопасности, который становится более разнообразным и исходящим от большего числа источников опасности.



"Сегодня радикализация граждан, ведущая к насильственному экстремизму и терроризму, является реальной угрозой национальной безопасности Казахстана. Распространение радикальных взглядов, в том числе мотивированных псевдорелигиозной риторикой, приобрело масштабный характер во всем мире. Указанному способствует целенаправленная пропаганда со стороны международных террористических организаций и отдельных лиц, которые формируют в сознании казахстанского общества идеи, чреватые разжиганием межконфессиональной вражды и розни, способные инициировать экстремистские проявления насильственного характера", - сообщили в КНБ РК, отмечая, что под воздействием нарастающей пропаганды деструктивных идей из Интернета и соцсетей казахстанцы пополняют численность приверженцев радикальной идеологии.



По данным КНБ РК, с 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера (2013 год – 8, 2014 – 3, 2015 - 4, 2016 - 12).



"Прямую угрозу национальной безопасности представляет участие граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом. Эта проблема потребовала принятия неотложных мер как на национальном, так и на международном уровне. За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год - 168, 2014 - 136, 2015 - 151, 2016 - 91)", - привели данные в пресс-службе КНБ.



По материалам ведомства, из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана. Из них 34 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.



Предлагаемая КНБ программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму включает в себя ряд мер и задач - "обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма".



Достижение цели программы будет измеряться следующими целевыми индикаторами: "снижение на 20 процентов численности лиц, разделяющих экстремистские идеи, направленные на разжигание религиозной вражды или розни, к концу 2020 года. Эффективность деятельности специальных и правоохранительных органов по недопущению экстремистских проявлений насильственного характера и актов терроризма на территории Казахстана к концу 2020 года 95 процентов. Уровень готовности к реагированию на акты терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории страны к концу 2020 года 95 процентов".



Как заявили в Комитете национальной безопасности, госпрограмма акцентируется на профилактике терроризма и насильственного экстремизма - проведение информационно-разъяснительных и контрпропагандистских мероприятий, направленных на формирование у населения нулевой терпимости к действиям, связанным с радикальными проявлениями; формирование духовно-нравственных ценностей, особенно у учащихся учреждений среднего, технического и профессионального, высшего образования; обеспечение постоянного мониторинга интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, на предмет выявления пропаганды терроризма; пресечение фактов финансирования экстремистской и террористической деятельности; организация профилактической работы с осужденными лицами, содержащимися в колониях.



"Задачи по повышению эффективности выявления и пресечения религиозного экстремизма и терроризма, совершенствование системы реагирования на террористические проявления, а также минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма планируется реализовать повышением профессионального уровня и квалификации сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов; укреплением материально-технического оснащения; увеличением количества уличных камер видеонаблюдения; укреплением системы безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении; развитием системы незамедлительного оповещения населения ", - подчеркнули в КНБ РК.



Предлагаемая программа разработана на четыре года. Она будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний общественности, которые принимаются по электронной почте atc@knb.kz.