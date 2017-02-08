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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ДУМК: единая форма для студентов медресе будет в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:38
ДУМК: единая форма для студентов медресе будет в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Единая форма будет у шакирдов (студентов медресе) казахстанских медресе-колледжей – такое поручение дал председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Ержан кажы Малгажыулы руководителю отделом "Религиозного образования и науки" Бактыбаю Бейсенбаеву.

"Форма должна быть удобной, качественной и красивой", – цитирует пресс-служба ДУМК слова Верховного муфтия.

Верховный муфтий особо акцентировал внимание на участие шакирдов медресе-колледжей в республиканских олимпиадах по светским предметам.

"Наши шакирды не должны ограничиваться только в рамках религиозного образования, необходимо, чтобы они побольше принимали участие в соревнованиях и конкурсах по светским предметам", – отметил председатель ДУМК.

Сегодня в Казахстане 1 тысяча 234 шакирда обучаются в девяти медресе страны. В 2016 году 221 ученик окончили медресе.

В программу медресе, помимо обязательных религиозных предметов, включены и общественные предметы.

Согласно принятому новому Уставу медресе переименовались в медресе-колледжи. В 2016 году медресе Сарыагаша, Шымкента, Алматы и Актобе присовен статус медресе-колледж.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 14:28
Если брать историю конкретно Ислама, то среди великих ученых и мыслителей было много выходцев из Медресе.
 
 

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