ДУМК: единая форма для студентов медресе будет в Казахстане

АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Единая форма будет у шакирдов (студентов медресе) казахстанских медресе-колледжей – такое поручение дал председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Ержан кажы Малгажыулы руководителю отделом "Религиозного образования и науки" Бактыбаю Бейсенбаеву.
"Форма должна быть удобной, качественной и красивой", – цитирует пресс-служба ДУМК слова Верховного муфтия.
Верховный муфтий особо акцентировал внимание на участие шакирдов медресе-колледжей в республиканских олимпиадах по светским предметам.
"Наши шакирды не должны ограничиваться только в рамках религиозного образования, необходимо, чтобы они побольше принимали участие в соревнованиях и конкурсах по светским предметам", – отметил председатель ДУМК.
Сегодня в Казахстане 1 тысяча 234 шакирда обучаются в девяти медресе страны. В 2016 году 221 ученик окончили медресе.
В программу медресе, помимо обязательных религиозных предметов, включены и общественные предметы.
Согласно принятому новому Уставу медресе переименовались в медресе-колледжи. В 2016 году медресе Сарыагаша, Шымкента, Алматы и Актобе присовен статус медресе-колледж.
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