Угон дорогого джипа россиянина в Павлодаре попало на видео

Владельцем угнанного в Павлодаре Lexus оказался россиянин, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказал 32-летний российский бизнесмен, внедорожник 2015 года выпуска, он купил полтора года назад за 16 миллионов тенге. В Павлодар мужчина приехал по делам. Известно, что автомобиль марки Lexus 460GX с новосибирскими номерами неизвестные угнали со двора дома, где россиянин временно снимал квартиру."Машина находилась на парковке, на сигнализации, но угонщики ее просто заглушили. Момент угона зафиксировали видеорегистраторы проезжавших автомобилей. Угнали за минуту, а через пару минут, после того как машина выехала со двора, у меня запиликал брелок. К этому моменту, автомобиль находился уже на расстоянии двух километров", - рассказал бизнесмен.Чтобы ускорить поиски, россиянин объявил солидную награду. Мужчина обещает выплатить миллион тенге тому, кто сообщит информацию о местонахождении угнанного авто.По словам россиянина, вся поступающая информация проверяется полицейскими. Автовладелец выложил в соцсети видео с места угона, а также кадры записей видеорегистраторов и уличных камер видеонаблюдения.На видеоролике запечатлены двое молодых людей, у одного из них за плечами рюкзак, в котором возможно и находилось устройство для заглушки автосигнализации. Добавим, через шесть минут после угона внедорожник оказался практически на окраине города."По факту угона автомашины марки Lexus GX460 ведется досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и лиц, совершивших данное уголовное правонарушение и установлению местонахождения угнанного автомобиля. О результатах будет сообщено дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции.