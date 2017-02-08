Цены на бензин в Казахстане и странах СНГ сравнили исследователи

В Казахстане бензин по-прежнему остается самым дешевым по сравнению со странами Европы и большинством стран СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отмечают аналитики РИА Рейтинг, в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в Казахстане составляет 26,5 рубля. При курсе 5,48 тенге за рубль, это 145,2 тенге. В действительности, бензин Аи-95 в среднем стоит в Казахстане 150 тенге, однако даже в этом случае республика опережает ближайшего соседа в таблице - Беларусь. Согласно данным рейтинга дороговизны бензина среди стран Европы, в этой стране литр топлива стоит 36,6 рубля. При нынешнем курсе это не менее 200 тенге за литр Аи-95.
Россия в рейтинге расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей (211 тенге). За год цены на бензин и дизельное топливо выросли в РФ примерно на 5 процентов.
Далее следует Украина, где бензин на начало года стоил 51,9 рубля (283,89 тенге).
В то же время, если ориентироваться на рейтинг начала года, который был представлен на сайте Global Petrol Prices, среди стран СНГ самый дешевый бензин в Туркменистане - 0,29 доллара. Далее следует Казахстан (0,43 доллара за 1 литр). В Азербайджане средняя цена литра бензина составляет 0,46 доллара, в Беларуси - 0,60 долларов, Кыргызстане - 0,61 доллара, в России - 0,63 доллара, в Армении - 0,77 доллара, в Украине - 0,9 доллара, а в Узбекистане - 1,03 доллара
Отметим, что данные Global Petrol Prices широко используют Международный валютный фонд, а также ведущие мировые СМИ.
Напомним, в Казахстане выросли цены на бензин АИ-92.
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