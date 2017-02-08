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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на бензин в Казахстане и странах СНГ сравнили исследователи

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 15:44
Цены на бензин в Казахстане и странах СНГ сравнили исследователи
Фото с сайта Tengrinews.kz
В Казахстане бензин по-прежнему остается самым дешевым по сравнению со странами Европы и большинством стран СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечают аналитики РИА Рейтинг, в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в Казахстане составляет 26,5 рубля. При курсе 5,48 тенге за рубль, это 145,2 тенге. В действительности, бензин Аи-95 в среднем стоит в Казахстане 150 тенге, однако даже в этом случае республика опережает ближайшего соседа в таблице - Беларусь. Согласно данным рейтинга дороговизны бензина среди стран Европы, в этой стране литр топлива стоит 36,6 рубля. При нынешнем курсе это не менее 200 тенге за литр Аи-95.

Россия в рейтинге расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей (211 тенге). За год цены на бензин и дизельное топливо выросли в РФ примерно на 5 процентов.

Далее следует Украина, где бензин на начало года стоил 51,9 рубля (283,89 тенге).

В то же время, если ориентироваться на рейтинг начала года, который был представлен на сайте Global Petrol Prices, среди стран СНГ самый дешевый бензин в Туркменистане - 0,29 доллара. Далее следует Казахстан (0,43 доллара за 1 литр). В Азербайджане средняя цена литра бензина составляет 0,46 доллара, в Беларуси - 0,60 долларов, Кыргызстане - 0,61 доллара, в России - 0,63 доллара, в Армении - 0,77 доллара, в Украине - 0,9 доллара, а в Узбекистане - 1,03 доллара

Отметим, что данные Global Petrol Prices широко используют Международный валютный фонд, а также ведущие мировые СМИ.

Напомним, в Казахстане выросли цены на бензин АИ-92.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:00
Иә. Негізі, халықтың орташа жалақысын салыстырған жөн...
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 16:43
А чему тут гордиться то shock ?! Это ведь не рыночные цены,правительство цены удерживает !
Вот если бы к этим дешевым ценам,Казахстан бы продавал топливо другим странам,то тогда стоило бы об этом писать...

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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  • Шым-Актау
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 16:27
самый дешевый бензин в Туркменистане - 0,29 доллара. Далее следует Казахстан (0,43 доллара за 1 литр). В Азербайджане средняя цена литра бензина составляет 0,46 доллара, в Беларуси - 0,60

А ниче, что мы нефть добываем? А то, что с Беларусью нас разделяет только нефтедобывающий Азербайджан?
Позорники. Вас утопить надо в нефти.
 
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  • Димон
 chilian (Посетители) Сегодня, 16:22
Опять поднять цену на бензин хотят что ли? Что-то зачастили, у нас самый дешёвый бензин, у нас самый дешёвый бензин..
 
-1
  • Taimur
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • .....
  • Mestnyi
  • Димон
  • Куаныш Атшыбай
 alexg (Посетители) Сегодня, 16:02
Важно не сколько стоит литр топлива, а сколько литров может купить человек на реально среднюю зарплату.
Пусть эти "исследователи" сравнят нас с Германией или США. Интересно, что получится??????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:47
Ученые изобрели при Брежневе машину времени и спрашивают у него:
- Куда изволите, Леонид Ильич?
- В светлое будущее.

После возвращения рассказывает:
- Оказывается, мы живем в темном застойном настоящем, но, когда я собрался назад, все они из светлого будущего как ломанутся ко мне в машину, - еле ноги унес. (с) rofl
 
 

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