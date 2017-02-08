Для въезда в США предложили требовать пароли от соцсетей

Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщает американское издание ABS-CBN News. Об этом на очередном заседании заявил министр внутренней безопасности страны Джон Келли.



По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.



"Очень трудно обеспечить надёжную проверку людей в этих странах. Если же они въезжают в США, мы хотим спросить их, какие сайты они посещают, и просить пароли от соцсетей. Таким образом мы сможем понять, что люди делают в интернете", – отметил Келли, добавив, что тем, кто откажется от предоставления информации, может быть отказано в разрешении на въезд.



"Если они действительно хотят приехать в Америку, то пойдут на сотрудничество. Если же нет, тогда - кто следующий", – цитирует министра нацбезопасности Sky News.



При этом руководитель ведомства оговорился, что окончательное решение о введении такой меры пока не принято, предупредив при этом, что озвучил лишь имеющиеся у него на этот счёт мысли, а не официальные правительственные инициативы.



Миграционный указ Трампа временно запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.



3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещён въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приёму беженцев.



Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны. Однако Дональд Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".



Накануне апелляционный суд рассмотрел жалобу на заморозку миграционного указа Дональда Трампа.



США могут обязать иностранцев раскрывать историю браузеров при въезде в Америку. Помимо этого у туристов могут попросить список контактов на мобильном телефоне.



В США начались массовые акции протеста против запрета на въезд мигрантов. Против указа Трампа также высказалась бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.



Отвечая на волну протеста, президент США Дональд Трамп заявил, что его иммиграционную политику неверно называть "запретом на мусульман".