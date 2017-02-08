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Казахстан занял второе общекомандное место на Универсиаде-2017

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Казахстан занял второе общекомандное место на Универсиаде-2017
Фото: today.kz
Казахстан занял второе общекомандное место в медальном зачете Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Today.kz.

По итогам всех соревнований в копилке национальной сборной 36 медалей: 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых.
На первом месте таблицы Универсиады находится Россия с 71 медалью: из них 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

На третьей строчке расположилась команда Республики Кореи с 21 медалью: 11 золотых, пять серебряных и пять бронзовых.

Четвертое место заняла Япония, пятое - Польша, шестое - Китай, седьмое - Франция, восьмое - Италия, девятое - Белоруссия, 10 - Украина.
Всего медали завоевали 25 стран.

Казахстан занял второе общекомандное место на Универсиаде-2017


Чемпионами Универсиады стали лыжник Иван Люфт, Алина Райкова, дуэт фристайлистов - Баглан Инкарбек и Жанбота Алдабергенова, лыжница Галина Вишневская, лыжники в смешанном командном спринте Анна Шевченко и Олжас Климина, Денис Тен, а также Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, которые удвоили своей результат и принесли Казахстану еще два "золота".

В последний день Универсиады "бронзу" выиграл Сергей Малышев в масс-старте лыжников классическим стилем. Также сборная Казахстана по хоккею стала серебряным призером, проиграв в финале российской сборной.
Источник: Today.kz
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