Казахстан занял второе общекомандное место на Универсиаде-2017

Казахстан занял второе общекомандное место в медальном зачете Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Today.kz.По итогам всех соревнований в копилке национальной сборной 36 медалей: 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых.На первом месте таблицы Универсиады находится Россия с 71 медалью: из них 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.На третьей строчке расположилась команда Республики Кореи с 21 медалью: 11 золотых, пять серебряных и пять бронзовых.Четвертое место заняла Япония, пятое - Польша, шестое - Китай, седьмое - Франция, восьмое - Италия, девятое - Белоруссия, 10 - Украина.Всего медали завоевали 25 стран.Чемпионами Универсиады стали лыжник Иван Люфт, Алина Райкова, дуэт фристайлистов - Баглан Инкарбек и Жанбота Алдабергенова, лыжница Галина Вишневская, лыжники в смешанном командном спринте Анна Шевченко и Олжас Климина, Денис Тен, а также Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, которые удвоили своей результат и принесли Казахстану еще два "золота".В последний день Универсиады "бронзу" выиграл Сергей Малышев в масс-старте лыжников классическим стилем. Также сборная Казахстана по хоккею стала серебряным призером, проиграв в финале российской сборной.