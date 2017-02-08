В Нацбанке рассказали, как будут изымать купюры номиналом в 1000 тенге

Банкнота 1000 тенге образца 2006 года

Купюра нового образца / фото пресс-службы Нацбанка РК

В случае, если банк или организация откажут в осуществлении какой-либо операции с этой купюрой, организация будет обязана выплатить крупный штраф.С 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат своё хождение в обращении и перестанут быть платёжным средством, напомнили в пресс-службе Национального банка Казахстана.До указанной даты старые банкноты остаются законным платёжным средством и используются для оплаты и банковских операций на всей территории Казахстана без каких-либо ограничений.В сообщении отмечается, что банкноты можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.В течение 12 месяцев, с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно, старые купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня."Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года", – добавили в пресс-службе.Филиалы Национального Банка обменивают эти банкноты без взимания комиссии. При этом финрегулятор информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платёжным средством."В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, отказ в приёме банкнот, находящихся в обращении, влечёт штраф для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 10 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП", – напомнили в Нацбанке.При этом отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приёме, размене и обмене банкнот влечёт штраф в размере 50 МРП.В случае возникновения вопросов казахстанцам рекомендуют обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585.А также в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704-569.В конце декабря 2016 года финрегулятор уже сообщал о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года.