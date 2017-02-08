МВФ посоветовал Правительству РК не помогать банкам пенсионными средствами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава миссии Международного валютного фонда Марк Хортон дал свою оценку складывающейся ситуации вокруг слияния крупных казахстанских банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Проблемы могут быть более сложными с Qazkom, потому что это один из крупных банков в Казахстане. Как вы знаете, несколько лет назад он приобрел БТА банк. У последнего самого был сложный портфель необслуживаемых кредитов, как в Казахстане, так и за рубежом. Казкоммерцбанк не имел достаточного успеха, как мы надеялись, по разрешению проблем с портфелем БТА. Да и портфель у самого QAZKOM банка состоит из недвижимости, в основном, вокруг Алматы, которая не является достаточно платежеспособной», - отметил Марк Хортон, отвечая на вопросы журналистов сегодня на пресс-конференции.



Теперь же переговоры о потенциальной сделке идут уже между АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Но, по словам представителя МВФ, Halyk Bank не хотел бы брать на себя бремя БТА банка, где имеется крупный необслуживаемый кредитный портфель.



«Поэтому, наверное, нужна какая-то серьезная финансовая поддержка для исправления ситуации с балансом Казкоммерцбанка. Эти кредиты, как мы надеемся, будут выделены Фондом проблемных кредитов на цели ликвидации. Нам кажется, ликвидация должна быть проведена очень быстро. (...) Должны быть новые инвесторы, которые могут взять на себя недвижимость и активы. Мы обсуждали с Нацбанком некоторые возможные пути такой операции. Есть интересы сторон - Казкоммерцбанка, Халық банка и государства. Планы сейчас находятся в разработке, стороны проводят финансово-юридический аудит активов портфеля Казкоммерцбанка. Мы пока не слышали окончательной, структурированной информации о сделке», - проинформировал эксперт.



По его словам, МВФ поделился своим видением при проведении такой операции. «Мы считаем, что акционеры своего банка должны быть в первую очередь привлечены для того чтобы выделить финансовые ресурсы. Если акционеры не могут выделить финансовые средства, необходимо прибегать к государственным средствам, которые, как нам кажется, должны выделяться из государственного бюджета, а не из Нацбанка или из Единого накопительного пенсионного фонда», - добавил он.



В целом же, по словам Марка Хортона, МВФ отмечает в качестве вызова Правительству финансовый сектор. По его словам, слабость банковского сектора за последние семь лет только нарастала и ситуация ухудшилась с замедлением темпов экономического роста и девальвации тенге.



«Мы считаем, что эти проблемы финансового сектора необходимо решать безотлагательно. Банки должны признать необслуживаемые кредиты, которые находятся на балансе. И если это необходимо, банки должны мобилизовать дополнительный капитал. То есть акционеры должны докапитализировать банки. Возможно, что государству придется предоставлять финансовую поддержку для того чтобы решать проблемы крупных банковских учреждений. Наша рекомендация официальным органам Казахстана заключается в том, что финансирование должно выделяться из государственного бюджета, из Нацфонда или с помощью заимствования. Но Министерство финансов не должно привлекать Нацбанк к решению этих проблем, который занимается только регулированием банковского сектора», - отметил он. При этом МВФ не ожидает какого-либо масштабного банковского кризиса в Казахстане.