Сейчас на сайте
2518
объявлений
  • сдам Цеха
  • продам 2-комнатную квартиру за 13 500 000 тенге
  • меняю 2-комнатную квартиру
  • продам Павильон мобильный, за 650 000 тенге
  • сдам 3-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • продам Базу ремонтную за 45 000 000 тенге
 

 
Среда, 08 Февраля
-8...-9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.62 KZT
  • €1 = 345.56 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МВФ посоветовал Правительству РК не помогать банкам пенсионными средствами

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 18:34
МВФ посоветовал Правительству РК не помогать банкам пенсионными средствами
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава миссии Международного валютного фонда Марк Хортон дал свою оценку складывающейся ситуации вокруг слияния крупных казахстанских банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы могут быть более сложными с Qazkom, потому что это один из крупных банков в Казахстане. Как вы знаете, несколько лет назад он приобрел БТА банк. У последнего самого был сложный портфель необслуживаемых кредитов, как в Казахстане, так и за рубежом. Казкоммерцбанк не имел достаточного успеха, как мы надеялись, по разрешению проблем с портфелем БТА. Да и портфель у самого QAZKOM банка состоит из недвижимости, в основном, вокруг Алматы, которая не является достаточно платежеспособной», - отметил Марк Хортон, отвечая на вопросы журналистов сегодня на пресс-конференции.

Теперь же переговоры о потенциальной сделке идут уже между АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Но, по словам представителя МВФ, Halyk Bank не хотел бы брать на себя бремя БТА банка, где имеется крупный необслуживаемый кредитный портфель.

«Поэтому, наверное, нужна какая-то серьезная финансовая поддержка для исправления ситуации с балансом Казкоммерцбанка. Эти кредиты, как мы надеемся, будут выделены Фондом проблемных кредитов на цели ликвидации. Нам кажется, ликвидация должна быть проведена очень быстро. (...) Должны быть новые инвесторы, которые могут взять на себя недвижимость и активы. Мы обсуждали с Нацбанком некоторые возможные пути такой операции. Есть интересы сторон - Казкоммерцбанка, Халық банка и государства. Планы сейчас находятся в разработке, стороны проводят финансово-юридический аудит активов портфеля Казкоммерцбанка. Мы пока не слышали окончательной, структурированной информации о сделке», - проинформировал эксперт.

По его словам, МВФ поделился своим видением при проведении такой операции. «Мы считаем, что акционеры своего банка должны быть в первую очередь привлечены для того чтобы выделить финансовые ресурсы. Если акционеры не могут выделить финансовые средства, необходимо прибегать к государственным средствам, которые, как нам кажется, должны выделяться из государственного бюджета, а не из Нацбанка или из Единого накопительного пенсионного фонда», - добавил он.

В целом же, по словам Марка Хортона, МВФ отмечает в качестве вызова Правительству финансовый сектор. По его словам, слабость банковского сектора за последние семь лет только нарастала и ситуация ухудшилась с замедлением темпов экономического роста и девальвации тенге.

«Мы считаем, что эти проблемы финансового сектора необходимо решать безотлагательно. Банки должны признать необслуживаемые кредиты, которые находятся на балансе. И если это необходимо, банки должны мобилизовать дополнительный капитал. То есть акционеры должны докапитализировать банки. Возможно, что государству придется предоставлять финансовую поддержку для того чтобы решать проблемы крупных банковских учреждений. Наша рекомендация официальным органам Казахстана заключается в том, что финансирование должно выделяться из государственного бюджета, из Нацфонда или с помощью заимствования. Но Министерство финансов не должно привлекать Нацбанк к решению этих проблем, который занимается только регулированием банковского сектора», - отметил он. При этом МВФ не ожидает какого-либо масштабного банковского кризиса в Казахстане.
Источник: КАЗИНФОРМ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 20:51
Тише тише,они работают,они делают деньги,знакомое да ,ДЕЛАЮТ,работают в поте лица,от восхода солнца да заката.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kk13 (Посетители) Сегодня, 20:46
Они в МВФ не понимают .... Теперь как мы попадем в Форбес , а? Как мы станем мммииилииинаремами? Чё Они советует Нам как жить??? Это же деньги РК и мы сами можем их распределять как и кому! Вот Так им ответить должны наше уважаемое правительство....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 ..... (Посетители) Сегодня, 20:04

иными словами, уважаемые, коль не найдете у себя, - обращайтесь к нам, и мы вас непременно профинансируем, выдав очередной займ под приличный процент. В итоге это повлечет рост гос долга, а за ним и девальвация подоспеет. Порочный круг, чем дальше, тем хуже...

Нам не просто отрубили память, наш мозг переформатировали как флешку, истинные файлы заменили фальшивыми. Нашу память вспахали и засеяли по новой. Забудьте всё, что вы знаете, ибо от зачатия до смерти нас фаршируют обманом планетарного масштаба.
Наша планета покрыта ложью в семь слоёв. На пробивание каждого слоя может уйти год или жизнь. 7 миллиардов облапошенных рабов играют в игру Олимпа под названием: "Родись, страдай и сдохни!" Эта адская карусель безконечных перерождений задумана с единственной целью: кормить Богов )))
Люди даже не подозревают о правилах игры, как рыбы в аквариуме не подозревают об океане. Умники, пробившие первый слой, думают что вдыхают воздух свободы, но на самом деле их тюрьма просто расширила границы.

Прокуратура Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379 процентов годовых, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение регионального надзорного ведомства.
Прокуратура Омутнинского района обнаружила нарушение в ходе проверки в одном из офисов микрозаймов.
В середине 2016 года жительница Омутнинска взяла заем на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и и увеличении процентов до 2379%.
При этом по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. На середину прошлого года категория микройзаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых
Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации, после чего процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • .....
 Краснов (Посетители) Сегодня, 19:47
МВФ посоветовал Правительству РК не помогать банкам пенсионными средствами

А наши взяли да и послушались, можно подумать. У нас все делается вопреки здравому смыслу и в обход мнения абсолютного большинства. Совет актуальный и здравый по сути, НО, если вникнуть в следующий пассаж:
Наша рекомендация официальным органам Казахстана заключается в том, что финансирование должно выделяться из государственного бюджета, из Нацфонда или с помощью ЗАИМСТВОВАНИЯ

иными словами, уважаемые, коль не найдете у себя, - обращайтесь к нам, и мы вас непременно профинансируем, выдав очередной займ под приличный процент. В итоге это повлечет рост гос долга, а за ним и девальвация подоспеет. Порочный круг, чем дальше, тем хуже...

Цитата: elek

Я так понял речь идёт о ликвидации КазКома?

Скорее, ОНИ всех нас в топку покидают, но КазКом оставят на плаву.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • .....
  • kz1990
 elek (Посетители) Сегодня, 18:55
Эти кредиты, как мы надеемся, будут выделены Фондом проблемных кредитов на цели ликвидации. Нам кажется, ликвидация должна быть проведена очень быстро. (...)

Я так понял речь идёт о ликвидации КазКома?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • elek
  • ПетровичЪ.
  • Краснов
  • Димон
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:44
Золотые слова,нечего трогать наши накопления ! angel
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика