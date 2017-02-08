Амурские тигры-толстяки рассмешили пользователей Сети

Источник mirror.co.uk

В Сети набирают популярность фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин, сообщает Лента.ru.На кадры с хищниками необычной комплекции обратило внимание издание Mirror. Некоторые пользователи предположили, что тигров откормили по случаю китайского Нового года. Однако смотрители зоопарка уверяют, что животные набирают вес, чтобы адаптироваться к суровой зиме, а весной вновь придут в форму.Снимки упитанных хищников развеселили пользователей "ВКонтакте" и стали причиной появления множества шуток и мотивирующих постов. "Это жирный амурский тигр, добавь его себе на стену и ты получишь зачет по физре", - заявили в одном из пабликов социальной сети.Некоторые встали на защиту хищников и принялись с иронией оправдывать физическое состояние тигров. "Когда бабушка приехала погостить", - в шутку заметили в одном из пабликов."Не важно, что снаружи, главное, что внутри", - поддержали растолстевших животных пользователи соцсети.Как отмечается в материале британской версии газеты Metro, достоверная причина физических изменений неизвестна. Работники зоопарка рассказали, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода.Несмотря на это, президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс (Will Travers) отметил, что категорически не согласен с сотрудниками китайского зоопарка. "Тигры страдают ожирением, что свидетельствует о неуместном и неестественном для них питании. На мой взгляд, это совсем не смешно и не мило. Этим животным плохо", - заявил он.