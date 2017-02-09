Шымкентского полицейского из трогательного видео наградят отгулом

Старший сержант полиции Нурсултан Аманов ставший героем видео, на котором он помог инвалиду добраться до дома, за свой поступок будет вознагражден отгулом, сообщает "Отырар". Об этом рассказали в ДВД ЮКО. Отмечено, что этот поступок не тот случай, чтобы за него давать награды, поскольку это долг каждого гражданина, не только полицейского.
Напомним, трогательное видео сняли очевидцы. На нем полицейский помог аксакалу на коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару. Страж порядка перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.
Сержант Нурсултан Аманов считает, что это долг каждого уважающего старость человека и очень обидно, что такие простые вещи сейчас поражают людей. "Я вообще был против того, чтоб меня показывали по телевизору, это обычное дело. Я рос в ауле, с самого детства меня учили помогать старшим. Это норма, мы не должны этому удивляться. Тем морозным утром я увидел дедушку, который не мог переехать через сугроб, я естественно подбежал и помог. Это долг не только полицейских, но и всех воспитанных людей с добрым сердцем", - сказал Аманов.
В свою очередь, его напарники подчеркивают скромность старшего сержанта. По их словам, он помогает не только людям, но и животным, рассказывают друзья. Аманов женат. 26-летний полицейский воспитывает двоих детей.
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