Сейчас на сайте
2534
объявлений
  • продам 1-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • сдам Цеха
  • продам Приозерный-1, дом за 18 800 000 тенге
  • продам 4-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 180 000 тенге
  • продам Акшукур, земельный участок за 2 700 000 тенге
 

 
Четверг, 09 Февраля
-9...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.62 KZT
  • €1 = 345.56 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017
Иллюстрация tengrinews.kz
Корреспондент Vesti.kz посчитал, кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых за медали Универсиады-2017 в Алматы.

Накануне соревнований министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что чемпионы получат 4,9 миллиона тенге, серебряные призеры - 3,3 миллиона, а занявшие третье место - 1,6 миллиона. Аналогичные суммы полагаются и тренерам (делится между первым, личным и нынешним наставниками).

На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.

Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Галина Вишневская. Фото: Инфоцентр ВКО


Больше всех из казахстанских спортсменов получит биатлонистка Галина Вишневская. За четыре медали (два "золота" и два "серебра") она получит 16 миллионов 400 тысяч тенге.

Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Анна Шевченко. Фото: almaty2017.com


На втором месте оказалась лыжница Анна Шевченко - 13 миллионов тенге. На Универсиаде-2017 она собрала полный комплект наград: "золото", "серебро" и две "бронзы".

Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Дмитрий Рейхерд. Фото: mulpix.com


Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Юлия Галышева. Фото: AP Photo/Sergei Grits


На третьем месте оказались фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева, выигравшие по две золотые медали. Каждый из них получит по 9 миллионов 800 тысяч тенге.

Добавим, что в общей сложности казахстанские спортсмены и тренеры получат 458 миллионов 200 тысяч тенге в качестве призовых. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика