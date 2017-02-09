Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Галина Вишневская. Фото: Инфоцентр ВКО

Анна Шевченко. Фото: almaty2017.com

Дмитрий Рейхерд. Фото: mulpix.com

Юлия Галышева. Фото: AP Photo/Sergei Grits

Корреспондент Vesti.kz посчитал, кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых за медали Универсиады-2017 в Алматы.Накануне соревнований министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что чемпионы получат 4,9 миллиона тенге, серебряные призеры - 3,3 миллиона, а занявшие третье место - 1,6 миллиона. Аналогичные суммы полагаются и тренерам (делится между первым, личным и нынешним наставниками).На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.Больше всех из казахстанских спортсменов получит биатлонистка Галина Вишневская. За четыре медали (два "золота" и два "серебра") она получит 16 миллионов 400 тысяч тенге.На втором месте оказалась лыжница Анна Шевченко - 13 миллионов тенге. На Универсиаде-2017 она собрала полный комплект наград: "золото", "серебро" и две "бронзы".На третьем месте оказались фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева, выигравшие по две золотые медали. Каждый из них получит по 9 миллионов 800 тысяч тенге.Добавим, что в общей сложности казахстанские спортсмены и тренеры получат 458 миллионов 200 тысяч тенге в качестве призовых. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета.