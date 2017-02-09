Даурен Абаев призвал телеканалы всерьез задуматься

У населения вызывает недовольство низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания завоевания зрителя", - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии.
Для решения этих вопросов министр поручил создавать полнометражные картины на основе сериалов, внедрить систему KPI для оценки эффективности сотрудников и увеличивать зону охвата и качества вещания государственных радиоканалов в приграничных зонах страны.
"В этом году будут построены и введены в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания. До конца года планируется полный переход на цифровое вещание в некоторых областях Казахстана", - добавил министр.
Напомним, в марте заработает новый казахстанский киноканал "Ел арна". Ресурс будет транслировать казахстанские художественные документальные фильмы, а также сериалы.
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