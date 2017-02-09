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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Даурен Абаев призвал телеканалы всерьез задуматься

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:22
Даурен Абаев призвал телеканалы всерьез задуматься
Фото Турар Казангапов ©
У населения вызывает недовольство низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания завоевания зрителя", - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии.

Для решения этих вопросов министр поручил создавать полнометражные картины на основе сериалов, внедрить систему KPI для оценки эффективности сотрудников и увеличивать зону охвата и качества вещания государственных радиоканалов в приграничных зонах страны.

"В этом году будут построены и введены в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания. До конца года планируется полный переход на цифровое вещание в некоторых областях Казахстана", - добавил министр.

Напомним, в марте заработает новый казахстанский киноканал "Ел арна". Ресурс будет транслировать казахстанские художественные документальные фильмы, а также сериалы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • akulina
 лапшин (Посетители) Сегодня, 10:57
Ну, хотя бы новости смотреть.
По НТК фильмы неплохие транслируют. Даже по Хабару ловим нормальные фильмы.
Убрать свои каналы - не быть в курсе дел по официальной трактовке, а ведь тоже можно почерпнуть что-то для себя. Быть только в чужом информационном пространстве, не находясь там территориально, не совсем комфортно.
Смотрю по возможности все новостные программы, и наши, и российские, и европейские.

А вот по поводу сериалов всерьез бы задумались бы. Корейские, турекцие, индийские, даж китайские и еще кырт-шырт каковские. Зачем столько мусора на тв?
 
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  • akulina
  • Orange
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:56
Охо, ел-арна телеарнасы қайтып келейін деп жатыр ма? Мақалаға сүйенсек, арнада тек қазақстандық өнімдерді көрсететін секілді. Көрерміз қалай боларын...
Иә, әр арнада жарнама толып тұр. 31-ші телеарнаны айтпай-ақ қояйық, күні бойғы көрсетілімнің жарты уақыты - жарнама. Қалған жарты уақытында да экранның асты жарнама. Қысқасы масқара...
 
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  • Orange
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  • Aktauskii
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:42
а я вообще удалила казахстанские каналы там смотреть нечего
 
 

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