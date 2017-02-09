Стоит ли ждать повышения зарплат в Казахстане

Большинство казахстанских компаний увеличили или планируют увеличить заработные платы. К такому выводу пришли специалисты компании EY после проведенного в декабре 2016 года опроса о влиянии изменения экономической ситуации на рынок труда Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По их информации, в сравнении с результатами экспресс-опроса марта 2016 года внеочередной пересмотр заработных плат становится более распространенным. Так, например, возросло количество компаний, осуществивших внеочередной пересмотр заработных плат (с 17 процентов до 61 процента), также возросло количество предприятий, которые запланировали данную меру (с 20 процентов до 55 процентов).



При этом 44 процента респондентов применили или планируют применить внеочередной пересмотр заработных плат для всех работников. Оставшиеся 56 процентов компаний-респондентов применили или планируют применить данную меру только для определенных категорий сотрудников (для работников определенных должностей, для работников с высокими результатами оценки деятельности, для работников, у которых уровень заработный платы ниже рыночных показателей).



Опрос показал, что число компаний, предпринимающих меры в отношении персонала в ответ на изменение экономической ситуации, несколько уменьшилось. Уменьшение наблюдается как по количеству компаний, которые уже реализовали те или иные меры к моменту проведения экспресс-опроса (с 64 процента до 44 процентов), так и по количеству компаний, которые планируют что-либо предпринимать (с 69 процентов до 49 процентов).



Согласно исследованию, большинство респондентов осуществили или планируют специальные выплаты в размере одного месячного оклада.



"Итоги опроса говорят о том, что компании приспособились к новым реалиям рынка. Действия, принимаемые в ответ на изменение экономической ситуации, перешли из разряда реактивных мер в оперативные задачи. Часть работодателей, предпринявших меры в марте 2016 года, ожидают от них соответствующего эффекта и не планируют новых действий. Работодатели, предпринявшие или планирующие предпринимать меры в отношении работников по результатам опроса декабря 2016 года, более активно используют в качестве такой меры внеочередной пересмотр заработных плат. При этом работодатели зачастую осуществляют оптимизацию расходов и бизнес-процессов, устанавливают ограничения по найму новых работников или по открытию вакансий", - отметила менеджер отдела консультационных услуг по управлению персоналом компании EY Октябрина Мурзагалиева.



Отметим, в опросе приняли участие 41 компания из 16 отраслей, представляющие крупный, средний и малый бизнес. Большинство респондентов (61 процента) являются компаниями с иностранным участием. Основные отрасли компаний-респондентов: банковская, нефтегазовая и горнодобывающая.



Ранее эксперты рассказали о том, кто получит прибавку к жалованью в 2017 году. Судя по данным рекрутинговых компаний, в новом году повышение заработной платы у большинства специалистов будет колебаться в коридоре от 7 до 15 процентов.



Напомним, ранее специалисты рекрутинговых компаний проанализировали рынок труда и выяснили рейтинг наиболее востребованных профессий в 2017 году. Так, например, менеджер рекрутинговой компании Antal Kazakhstan Руслан Ибрагимов отметил, что в сложные времена традиционно востребованы специалисты в продажах, и 2017 год не будет исключением. По его словам, сохранится определенный спрос на финансистов, аналитиков, антикризисных специалистов и специалистов по оптимизации. Эксперт по исследованиям рынка труда Алия Уразалиева разработала методологию расчета прогноза потребностей кадрового рынка Казахстана и составила рейтинг востребованных и невостребованных специалистов на пятилетний период до 2019 года. Согласно ему, в 2019 году будут востребованы специалисты в сфере строительства, информационных технологий, логистике, науке (химии, физике, нано- и биотехнологии), медицине (узкой специализации), финансовые эксперты, специалисты по подбору персонала, рабочие специальности и специалисты в социальной сфере.