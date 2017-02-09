Актера казахстанских сериалов приговорили к 11 годам за убийство

Нуржан Тойлыбаев, фото из личного архива

Мурат с супругой

Казахстанского актера сериалов Нуржана Тойлыбаева приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство. Корреспондент Tengrinews.kz побеседовал с осужденным, который сейчас находится в следственном изоляторе.38-летний мужчина ранее был судим за изнасилование и привлекался за хулиганство. Нуржан Тойлыбаев участвовал в проектах "Мәңгі ел", "Зауре", а также снимался в сериалах "Айман Шолпан" и "Өгей жүрек". Играл роли бандитов, на его странице в Instagram множество фото с известными казахстанскими актерами и кадры со съемочных площадок. По его словам, в тот день он отмечал с другом окончание очередных съемок. Там и произошел тот самый инцидент, из-за которого он получил очередной срок. Сам актер не согласен с приговором и намерен подать апелляционную жалобу. Мужчина утверждает, что он не убивал, а только оборонялся и защищал себя. По словам актера, у него много свидетелей."Это случилось 10 сентября 2016 года в поселке Фабричный. Я со своим другом решил отметить окончание съемок одного проекта. Зашли в шашлычную. За соседним столиком сидели несколько человек, и один из них провоцировал нас, обращаясь ко мне, говорил, чтобы я не "звездился", мол, я же не Ди Каприо. (...) Он (погибший Мурат Карслиев - Прим. автора) затем присел за наш столик. Завязалась словесная перепалка. Уже на улице он и его товарищ напали на меня со штопором и ножом. Я, чтобы защитить себя, схватил из мангала кочергу и ударил Мурата, попал в голову. Он упал на землю. Его забрала скорая, через 20 минут, оказывается, он умер. Я пустился в бега и скрывался четыре месяца", - рассказывает актер Нуржан Тойлыбаев.В декабре оперативники его поймали на съемной квартире. Сначала ему предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", затем переквалифицировали в убийство. Пока шло следствие, говорит Тойлыбаев, супруге погибшего Малике Карслиевой предлагали дом, а также участок. Однако она отказалась, подав иск на десять миллионов тенге.Мурат Карслиев работал инженером-монтажником. Со своей семьей и детьми жил в поселке Фабричный. У него остались жена и четверо детей. Малика Карслиева в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz заявила, что подавала иск на десять миллионов тенге, однако суд удовлетворил его лишь частично. Осужденный обязан выплатить ей два миллиона тенге."Я осталась с четырьмя несовершеннолетними детьми, потеряла единственного кормильца. Мурат работал монтажником, связь устанавливал сотовую. В сентябре после посещения кафе его не стало. Родственники преступника предлагали разваленный дом. Конечно, я отказалась. Я спросила, жили ли бы они сами в такой лачуге, - говорит жена убитого. - Больше ничего не предлагали, только один раз привезли мне мешок картошки, муки и немного продуктов, это вся их помощь. (...) По поводу свидетелей - друг Мурата говорит, что Нуржан сам напал и ударил его с такой силой, что проломил череп. Никакого ножа или штопора у моего мужа не было, и у него не было причин нападать на Нуржана. Его свидетели путаются, то говорят большой нож, то маленький складной, не совпадают показания", - заявила женщина."Тойлыбаев признан виновным по статье 99, часть 1 "Убийство" и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в течение 15 дней", - прокомментировали в пресс-службе суда Алматинской области.У осужденного остались жена и двое детей.