При въезде в Китай иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

Иностранцев обяжут при въезде в Китай сдавать отпечатки пальцев, пишет портал Ecns.cn.



По данным источника, решение об этом приняло Министерство общественной безопасности (МОБ), после того как новые правила утвердил Государственный совет.



Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, которые будут достигаться в результате двустороннего соглашения.



Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля 2017 года в аэропорту города Шэньчжэнь, после чего мера будет введена и на других пункты пересечения границы.



Аналогичные меры планируются принять с 2017 года и в России. Инициатором нововведения выступило министерство внутренних дел РФ. Так ведомство решило перенять опыт других стран по введению подобной процедуры.



22 декабря 2016 года в Казахстане действует закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев. В связи с тем, что на реализацию закона потребуются немалые бюджетные средства, обязательная геномная экспертиза начнёт действовать с 2021 года. Таким образом в паспортах казахстанцев появятся данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук.