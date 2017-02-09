Пересадить казахстанцев на Ладу. Миссия невыполнима?

Удивительные события происходят в нашей молодой, едва окрепшей автоиндустрии: пока один автопроизводитель пытается доказать свое право на жизнь, жонглируя цифрами, другой строит четвертый год мегакластер размерами в 745 футбольных полей. В долгострой уже вложено почти $60 млн, а для первой очереди нужно еще как минимум 160…



Естественно, кроме государства никто из банков не осилит такой тенговый кредит, вот приезжают к нам в гости президенты «АвтоВАЗа» — сначала Бу Андерсон, а потом и Николя Мор. «АвтоВАЗ» как технологический партнер владеющий в возводящемся «Азия Авто Казахстан» 25% плюс 1 акция за счет предоставления нематериальных активов, немало заинтересован в развитии проекта.



Первая очередь завода предусматривает мощности для производства 60 тыс. «Лад» в год по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Цифра, согласитесь, на сегодняшний день гигантская, даже учитывая то, что «Бипеку» несколько лет назад, в самый «урожайный» 2013 год, удалось реализовать чуть больше 57 тыс. машин этой марки (37% от общего рынка), а 2016 год закончился на цифре 8147 авто. Со сбытом такого количества автомобилей, мягко говоря, возникнут проблемы.



В нынешних реалиях и в перспективе ближайших лет продавать столько машин нереально. Разве что используя узбекскую схему поддержки отечественного производителя (когда есть только Chevrolet, Chevrolet и Chevrolet). Впрочем, далеко ходить не нужно, «АвтоВАЗ» и сам большая головная боль для российских налогоплательщиков в лице госкорпорации «Ростех», которая чуть что всегда может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны госбюджета.



Нужен ли третий завод Lada в ЕАЭС? С учетом низких продаж в России (в 2016 году — 266,3 тыс. автомобилей) и убытков от недозагрузки производства самого «АвтоВАЗа» и завода «Лада Ижевск»? Для выхода на безубыточный уровень завод должен ежегодно продавать по 400 000 − 450 000 своих машин! Автогигант очень чувствителен к недозагрузке, он менее гибок в перераспределении технических и кадровых ресурсов. Третья нитка главного конвейера мощностью 220 тыс. машин в год пуста — и даже переехавшая туда Lada 4×4 не загрузит и 20%. В Ижевске собирают «Весту» и «Гранту Лифтбек», поговаривают, что и эти автомобили перенесут в Тольятти, а это де-факто означает закрытие ижевского завода, а предприятие «заморозят» до лучших времен. Что тогда? И даже если в Казахстане будут производить 40 000 автомобилей — это будет ровно то количество, на которое обеднеет сам «АвтоВАЗ».



По задумке, усть-каменогорское предприятие сможет экспортировать свою продукцию в страны Евразийского экономического союза, а также республики Центральной Азии. Но нужны ли в таком количестве там автомобили Lada? Нет! Экзотические страны, как, например, ОАЭ? Продажи будут исчисляться десятками. Выход на Россию? Пожалуй, при нынешней ситуации дорога и туда заказана.



Конечно, глава «АвтоВАЗа» Николя Мор прогнозирует, что продажи автомобилей в России вырастут до двух миллионов единиц в год через четыре-пять лет. Ведь рано или поздно кризис минует, а компания рассчитывает всеми силами удержать долю рынка в 20%. Ну, а нам, точнее, государству, стоит хорошенько взвесить, чтобы хроническая болезнь убыточности «АвтоВАЗа» и узбекская модель авторетейла не пришли к нам в дом. Ведь содержать 12 тыс. рабочих и их семьи чуть что будет некому.