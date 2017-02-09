Charlie Hebdo поместил на обложку Меркель с отрезанной головой Шульца

Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрезанной головой соперника на должность канцлера Шульца в руках pic.twitter.com/xQo2qAYMn5 — Михаил Москвитин(∞+) (@MihMoskva) 9 февраля 2017 г.



Немецкая версия выходящего по средам французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышла с канцлером Германии Ангелой Меркель на обложке, которая держит отрезанную голову ее конкурента на предстоящих выборах в бундестаг, бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом пишет таблоид Bild, опубликовавший изображение передовицы.Рядом размещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой президент США Дональд Трамп держит в руке голову статуи Свободы. «Читатели Spiegel вне себя», — гласит подпись.Данная цитата, как поясняет Bild, является жестом уважения к коллегам в Гамбурге, где находится штаб-квартира Der Spiegel.Обложка Spiegel с Трампом отсылает к указу американского президента, ужесточившего иммиграционную политику. 27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии.3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт из Сиэтла (штат Вашингтон) временно заблокировал действие данного указа. Трамп, комментируя решение судьи, назвал его смехотворным и пообещал, что оно будет отменено.