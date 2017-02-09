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Маленький болельщик казахстанских хоккеистов с финала "Казахстан-РФ" растрогал Казнет

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Маленький болельщик казахстанских хоккеистов с финала "Казахстан-РФ" растрогал Казнет
Фото: Владимир Дмитриев
Маленький болельщик казахстанских хоккеистов на Универсиаде-2017 расстрогал Казнет, передает корреспондент Tengrinews.kz. В финале по хоккею, когда сборная Казахстана уступила хоккеистам из РФ мальчик не смог сдержать эмоций. Отметим, что игра, которая проходила 8 февраля на "Халык Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу российской сборной.

Фото маленького болельщика появились в социальных сетях. О них подробно рассказал отец мальчика.

Маленький болельщик казахстанских хоккеистов с финала "Казахстан-РФ" растрогал Казнет


"В этом матче он очень болел за Казахстан. До этого мы ходили на матч "Казахстан-Китай", где наши разгромили противников. Все матчи до этого мы наблюдали, как выигрывала команда. Он, конечно, ожидал что в финале будет золото. И сильно очень расстроился, что сборная проиграла", - рассказал отец Шухрат Садыров.

Маленький болельщик казахстанских хоккеистов с финала "Казахстан-РФ" растрогал Казнет


По его словам, сын - Алишер учится в первом классе. Он активно занимается спортом, катается на коньках и на лыжах. Увлекается шахматами.

Напомним, что исход матча Казахстан - Россия решился на 42-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал российский нападающий Даниил Ильин.



Стоит отметить, что сборная Казахстана уверенно шла к финалу. На групповой стадии команда сначала разгромила Китай (22:00), затем была повержена Швеция (5:0), а в заключительном матче сборная Казахстана крупно победила Чехию (8:0).

В четвертьфинале вновь жребий свел команду со Швецией. Казахстанцы и в этот раз оказались на голову сильнее своих оппонентов (4:0).

В полуфинале Универсиады казахстанские хоккеисты еще раз встретились с Чехией и снова праздновали победу (4:1). Отметим, что россияне в полуфинале обыграли канадцев (4:1).
Источник: Tengrinews.kz
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