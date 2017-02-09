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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сапарбаев схватился за сердце, увидев цены в аптеках Актобе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Сапарбаев схватился за сердце, увидев цены в аптеках Актобе
Фото Турар Казангапов ©
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев под видом пенсионера лично проверил, сдерживаются ли цены на лекарственные препараты в аптеках Актобе. При этом глава региона сохранил инкогнито. По признанию Сапарбаева, ему чуть не стало плохо с сердцем, после того, как он увидел стоимость таблеток и микстур, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты руководителей медицинских ведомств региона и остался крайне недоволен результатами работы подчиненных. Больше всего главу региона возмутило то, что руководитель областного департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности отчитался о стабилизации цен на лекарства.

"Почему вы врете? Нет никаких низких цен, я лично там все проверил, в разных аптеках был. Ни на один процент нет снижения. У вас, наверное, своя какая-то аптека есть, в которую вы ходите. Я специально сам прошел по аптекам, как обычный покупатель, посмотрел на все цены. У меня сердце заболело от таких цен. В каждой аптеке должен быть телефон написан, куда жаловаться на такие цены. И это по всему региону так. В некоторых районах цены вообще в два раза выросли, людям приходится из райцентров в Актобе ездить. Не дай бог, кто-то умрет, пока доберется за лекарствами. Я давно уже не слышал, чтобы аптеки хвалили", - отчитал медицинских функционеров Сапарбаев.

Аким региона уличил чиновников в том, что они сами не посещают аптеки и не следят за тем, как фармацевты выполняют положения меморандумов. Бердыбек Сапарбаев попросил рассмотреть вопрос о создании в Актобе особых, социальных аптек, где препараты реализовались бы по сниженным ценам.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • лапшин
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:04
Ныне жить дорого, болеть еще дороже. Хотя человеческую жизнь оценивают всего в 1 мУллион тенгушку, сужу по жертвам в Караганде
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Ну Ну
 Маривана (Посетители) Сегодня, 16:34
срочно изолируйте акима, чтобы он не дай бог цены на продукты не увидел, а то сердце совсем остановится.

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ДухLess
  • Ну Ну
  • лапшин
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:18
Ingul,
Повторюсь, но уж больно к месту:

Грош для новейших господ
Выше стыда и закона,
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона (с) Некрасов
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • Швейк
  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:11
Лекарства это такая вещь на которой люди (в силу обстоятельств) не экономят.
Свое здоровье, или близких тебе людей, заставляет покупать лекарства по тем ценам какие есть.
А хозяева аптек этим нагло пользуются, без оглядки на Бога.
А власти или безразличны к этому безобразию (или в доле?).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • ПетровичЪ.
  • Ну Ну
 лапшин (Посетители) Сегодня, 15:51
Мне этот аким очень нравится. Хоть бы к нам такого прислали.
А что до аптек и цен на препараты...
Трансляция по Центр.телевидению последнего совещания, или что там у них было, удивила, совсем.
Про покупку дорогих лекарств желающими на свои средства и про "убрали еду и спальни" из садов ничего не поняла, может ослышалась?
 
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  • ДухLess
  • Швейк
  • ПетровичЪ.
  • Маривана
  • Ну Ну
 DOGHunter (Посетители) Сегодня, 15:51
У вас, наверное, своя какая-то аптека есть
не в бровь, а в глаз...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • ПетровичЪ.
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:45
Гарун аль Рашид! prey
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • tom2005
  • Ingul
  • Ну Ну
  • лапшин
  • nadiuna
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:23
если бы у них зарплаты были как у пенсионеров тогда бы они хоть чуть чуть знали цены и как на них прожить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • tom2005
  • Швейк
  • ПетровичЪ.
  • Ingul
  • Маривана
  • Ну Ну
  • nadiuna
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 15:20
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев под видом пенсионера лично проверил, сдерживаются ли цены на лекарственные препараты в аптеках Актобе. При этом глава региона сохранил инкогнито

"Почему вы врете? Нет никаких низких цен, я лично там все проверил, в разных аптеках был

Ай, молодец мужик! Спасибо уже только за то, что оторвал пятую точку от кресла... Нашим надо с него пример брать! bravo

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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