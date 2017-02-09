Сапарбаев схватился за сердце, увидев цены в аптеках Актобе

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев под видом пенсионера лично проверил, сдерживаются ли цены на лекарственные препараты в аптеках Актобе. При этом глава региона сохранил инкогнито. По признанию Сапарбаева, ему чуть не стало плохо с сердцем, после того, как он увидел стоимость таблеток и микстур, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты руководителей медицинских ведомств региона и остался крайне недоволен результатами работы подчиненных. Больше всего главу региона возмутило то, что руководитель областного департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности отчитался о стабилизации цен на лекарства.
"Почему вы врете? Нет никаких низких цен, я лично там все проверил, в разных аптеках был. Ни на один процент нет снижения. У вас, наверное, своя какая-то аптека есть, в которую вы ходите. Я специально сам прошел по аптекам, как обычный покупатель, посмотрел на все цены. У меня сердце заболело от таких цен. В каждой аптеке должен быть телефон написан, куда жаловаться на такие цены. И это по всему региону так. В некоторых районах цены вообще в два раза выросли, людям приходится из райцентров в Актобе ездить. Не дай бог, кто-то умрет, пока доберется за лекарствами. Я давно уже не слышал, чтобы аптеки хвалили", - отчитал медицинских функционеров Сапарбаев.
Аким региона уличил чиновников в том, что они сами не посещают аптеки и не следят за тем, как фармацевты выполняют положения меморандумов. Бердыбек Сапарбаев попросил рассмотреть вопрос о создании в Актобе особых, социальных аптек, где препараты реализовались бы по сниженным ценам.
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