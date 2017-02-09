На АЭС во Франции прогремел взрыв

ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости. Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.​Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).