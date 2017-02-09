На АЭС во Франции прогремел взрыв

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Explosion à la centrale nucléaire de #Flamanville : des blessés | via @ouestfrance https://t.co/AQu14cJD2e pic.twitter.com/wocfpLtnr8— FX Lefranc (@fx_lefranc) 9 февраля 2017 г.
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Комментарии ( 6 )
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