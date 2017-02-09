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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На АЭС во Франции прогремел взрыв

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:42
На АЭС во Франции прогремел взрыв
© AFP 2017/ Eric Feferberg
ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости. Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.




​Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).
Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:44
trump,
Кто фрау обидит - тот дня не проживет lol
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 16:40
Это фрау Меркыл за карикатуру отыгралась. boyan
 
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  • trump
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:14
Mandarin188,
Припять законопатили за пол-года. Фукусиму хоронят уже 6 лет. Почувствуйте разницу dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • trump
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:02
не удивлюсь, если теракт. Французы ведь в прошлом году, кажется, уже вылавливали радикалов в персонале одной из своих АЭС.
И чет сомнения на счет отсутствия выброса РВ при взрыве в машзале реактора....
 
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Mandarin188 (Посетители) Сегодня, 15:47
нет припять.Швейк,
 
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  • ДухLess
  • Mestnyi
  • ПетровичЪ.
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:44
Фукусима-2? death
 
 

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