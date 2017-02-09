Кто-то "разогревает" этот вопрос: Юрист о поправках в 26 статью Конституции

Казахстанский юрист Марат Башимов предположил, что ажиотаж вокруг обсуждаемой поправки в статью 26 Конституции кто-то "разогревает", сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



Это мнение заместитель руководителя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК высказал журналистам в кулуарах круглого стола по обсуждению вопроса о "Защите прав собственности".



"Сейчас ажиотаж какой-то непонятный в социальных сетях, разговоры о митинге. Но откройте Конституцию - статью 12 часть 4. Там написано: "иностранцы обладают всеми теми же правами, что и граждане республики Казахстан, если иное не установлено законом. Но законом же не установлено право иностранцев на землю. Там наоборот стоит запрет. Земельный кодексе запрещает это. Но вот кто-то этот вопрос разогревает", - выразил мнение Марат Башимов.



Юрист также согласился с мнением, озвученным ранее сенатором Сериком Акылбаем, который также разъяснил вводимые поправки в проект новой Конституции. "Акылбай тоже сказал: что "земля будет в государственной собственности". У нас Земельный кодекс отрегулирован. Сейчас никаких вопросов о передаче земли в частную собственность иностранцам вообще не стоит", - подчеркнул Марат Башимов.



Юрист пояснил, что вводимые поправки в 26 статью позволяют иностранным гражданам, лицам не являющимся гражданами Казахстана пользоваться теми же правами, в части приобретения имущества, что и казахстанцы .



"Спросите любого юриста, он скажет, что слово "гражданин" изменяется на "каждый" по одной простой причине. Потому что иностранцы в статье 12 Конституции РК пользуются такими же правами, как и граждане РК в приобретении имущества. Допустим, иностранец может купить машину, квартиру, лодку, рыболовную сеть - все это является его собственностью, но кроме земли, потому что в законе оговорено "если иное не предусмотрено законом". А Земельный кодекс - это акт высшей законной силы, в котором четко написано, что иностранцы не имеют право приобретать, то есть они ограничены в праве собственности на землю. Тем более воля народа такая: "Земля - национальная собственность" и за нее граждане Казахстана очень переживают, и поэтому она никогда не перейдет в руки иностранцев", - заявил юрист.



"Ажиотаж немного надуманный. Но если подходить чисто с юридических вопросов, то любой юрист вам скажет, что никогда иностранец землю не приобретет. Он может взять ее в аренду и то, на условии торгов и определенных юридических моментов", - выразил мнение Марат Башимов.



Напомним, в декабре 2016 года Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений в закон РК от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введении в действие закона РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан". Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.