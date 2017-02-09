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Изменились условия для переселенцев из южных регионов РК в северные

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Изменились условия для переселенцев из южных регионов РК в северные
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство отказалось строить жилье для переселенцев из южных регионов в северные, но будет возмещать расходы на переезд для каждого члена семьи, а также субсидировать их расходы на аренду и найм жилья в течение года. Об этом сегодня сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем продолжать стимулировать добровольное переселение. В нашей программе акцент делается на переселение из области в область, при этом из областей трудоизбыточных в трудодефицитные регионы», - озвучил данные Нурымбетов.

Он пояснил, что был проведен анализ по миграционным тенденциям за последние 10 лет. И были определены области, их которых необходимо стимулировать переезд - это из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.

«Здесь есть одно новшество. Мы теперь строить дома не будем. Потому что в целом государство, Правительство, установило другую жилищную политику. Теперь всё жильё в стране должно быть по линии "Байтерека", то, что строится арендное жильё, должны быть условия для всех граждан одинаковые», - напомнил вице-министр.

«Поэтому мы изучили мировой опыт в нашей программе в качестве стимула для тех, кто согласится добровольно переехать из южных регионов в северные будем предлагать следующие условия. Мы, во-первых, будем возмещать расходы на переезд в размере 35 МРП - это 79 000 тенге на каждого члена семьи, а также субсидировать его расходы на аренду, найм жилья в течение года. Мы рассчитали сумму: от 34 000 до 68 000 тенге в месяц будем давать субсидии этой семье, которая переедет. Затем уже по общей программе жилищного строительства переселенец будет претендовать на жильё», - пояснил вице-министр.

Кроме того, для повышения мобильности трудовых ресурсов, как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. Ежегодно определяется квота внутреннего переселения с учетом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей.

Для стимулирования переселения будет продолжено использование действующего социального пакета, включающего средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 3 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:20
Концепция поменялась... (с) lol
 
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Ждун (Посетители) Сегодня, 19:09
Мы переселены тут под горлышко пусть 30% поедут там работа и экология и ждём.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:56
Иә. Солтүстік Қазақстан жақтағы облыстар, тәуелсіздік алғалы бері халқы көбеймеуде. Ал, СҚО-сы жыл сайын 4-5 мың адамға азаюда. Елімізге енді келген оралмандарды солтүстік жаққа жіберу керек негізі, Астананың маңына...
 
 

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