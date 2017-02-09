Изменились условия для переселенцев из южных регионов РК в северные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство отказалось строить жилье для переселенцев из южных регионов в северные, но будет возмещать расходы на переезд для каждого члена семьи, а также субсидировать их расходы на аренду и найм жилья в течение года. Об этом сегодня сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы будем продолжать стимулировать добровольное переселение. В нашей программе акцент делается на переселение из области в область, при этом из областей трудоизбыточных в трудодефицитные регионы», - озвучил данные Нурымбетов.
Он пояснил, что был проведен анализ по миграционным тенденциям за последние 10 лет. И были определены области, их которых необходимо стимулировать переезд - это из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.
«Здесь есть одно новшество. Мы теперь строить дома не будем. Потому что в целом государство, Правительство, установило другую жилищную политику. Теперь всё жильё в стране должно быть по линии "Байтерека", то, что строится арендное жильё, должны быть условия для всех граждан одинаковые», - напомнил вице-министр.
«Поэтому мы изучили мировой опыт в нашей программе в качестве стимула для тех, кто согласится добровольно переехать из южных регионов в северные будем предлагать следующие условия. Мы, во-первых, будем возмещать расходы на переезд в размере 35 МРП - это 79 000 тенге на каждого члена семьи, а также субсидировать его расходы на аренду, найм жилья в течение года. Мы рассчитали сумму: от 34 000 до 68 000 тенге в месяц будем давать субсидии этой семье, которая переедет. Затем уже по общей программе жилищного строительства переселенец будет претендовать на жильё», - пояснил вице-министр.
Кроме того, для повышения мобильности трудовых ресурсов, как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. Ежегодно определяется квота внутреннего переселения с учетом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей.
Для стимулирования переселения будет продолжено использование действующего социального пакета, включающего средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.