Ерлан Карин возглавил РТРК "Казахстан"

Ерлан Карин назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу корпорации. Он отметил, что знает Ерлана Карина как квалифицированного политолога, идеолога и искреннего патриота страны.
"Я верю, что он продолжит предыдущие проекты и поднимет эту корпорацию на новый уровень", - написал Абаев на своей странице в Facebook.
Отметим, ранее должность председателя ТРК "Казахстан" занимал Кемелбек Ойшыбаев.
"Қазақстан" - государственная телерадиокорпорация, объединяющая национальный телеканал "Қазақстан", телеканалы Kazsport и "Балапан", Казахское радио, радио "Шалқар", "Астана", Classic и региональные телерадиокомпании.
Напомним, сегодня Даурен Абаев озвучил основные претензии населения к действующим государственным телеканалам и сделал ряд поручений по улучшению работы отечественного телевидения.
Ерлан Тынымбайулы Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Южно-Казахстанской области.
В 1996-1998 годах преподавал в Актюбинском университете, где был главным редактором газеты, а также работал политическим обозревателем в газетах "Диапазон" и "Время по...". В 1998 году начал трудовую деятельность в Центре политических исследований Института развития Казахстана, в 2000 году возглавил Центрально-Азиатское агентство политических исследований. В 2008 году в течение нескольких месяцев занимал пост заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Казахстана, после чего занял должность секретаря партии "Нур Отан", на которой работал до 2013 года.
С октября 2014 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований.
Автор ряда книг, таких как "Экстремизм в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз" (2000, в соавторстве), "Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов" (2002, в соавторстве) и других.