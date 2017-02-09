Ерлан Карин возглавил РТРК "Казахстан"

Ерлан Карин назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу корпорации. Он отметил, что знает Ерлана Карина как квалифицированного политолога, идеолога и искреннего патриота страны."Я верю, что он продолжит предыдущие проекты и поднимет эту корпорацию на новый уровень", - написал Абаев на своей странице в Facebook.Отметим, ранее должность председателя ТРК "Казахстан" занимал Кемелбек Ойшыбаев."Қазақстан" - государственная телерадиокорпорация, объединяющая национальный телеканал "Қазақстан", телеканалы Kazsport и "Балапан", Казахское радио, радио "Шалқар", "Астана", Classic и региональные телерадиокомпании.Напомним, сегодня Даурен Абаев озвучил основные претензии населения к действующим государственным телеканалам и сделал ряд поручений по улучшению работы отечественного телевидения.Ерлан Тынымбайулы Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Южно-Казахстанской области.В 1996-1998 годах преподавал в Актюбинском университете, где был главным редактором газеты, а также работал политическим обозревателем в газетах "Диапазон" и "Время по...". В 1998 году начал трудовую деятельность в Центре политических исследований Института развития Казахстана, в 2000 году возглавил Центрально-Азиатское агентство политических исследований. В 2008 году в течение нескольких месяцев занимал пост заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Казахстана, после чего занял должность секретаря партии "Нур Отан", на которой работал до 2013 года.С октября 2014 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований.Автор ряда книг, таких как "Экстремизм в Центральной Азии" (2000, в соавторстве), "Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз" (2000, в соавторстве), "Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов" (2002, в соавторстве) и других.