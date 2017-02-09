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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Генсек федерации биатлона Казахстана объяснил ситуацию с допингом

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Генсек федерации биатлона Казахстана объяснил ситуацию с допингом
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Коробки с отходами медикаментов, обнаруженные на одной из заправок города Инцель (Германия), стали причиной обысков в сборной Казахстана по биатлону. Об этом сообщил генеральный секретарь казахстанской федерации биатлона Манас Уссенов. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

«23 января на одной из заправок города Инцель была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах», — сказал Уссенов.

По его словам, австрийская антидопинговая ассоциация (НАДА) провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. «Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов. Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы», — добавил генеральный секретарь казахстанской федерации биатлона.

Ранее в четверг сообщалось, что австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля смешанной эстафетой. «Лента.ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая началась в 16:45 по московскому времени.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:47
ПетровичЪ.,
Ну ещё бы! Вы сравните как выглядят братья сестры Уильямс и наша Маша Шарапова huh
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 20:43
Цитата: Швейк
Этим принципам должны следовать ВСЕ.

Кстати америкозы своих покрывают.
Цитата: Типок
и врать прекратить наконец

Ой да ладно корсар. lol
 
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  • ПетровичЪ.
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:38
Типок,
Все так. НО! Этим принципам должны следовать ВСЕ. А если вы такой абсолютно честный выйдете на поединок с соперником, который взял справку у WADA, что он без стероидов не может дышать (астматик), сконцентрироваться (синдром рассеянного внимания) и т.д. и жрал эти разрешённые по справке препараты лошадиными дозами - как думаете, у вас есть хоть один шанс у него выиграть? Вряд ли. И ещё момент - где гарантия того, что нынешние зафиксированные рекорды были сделаны в прошлом чистыми спортсменами, а не суперменами под кайфом? Т.е. вы обречены быть вечным лузером в такой системе. А от вас начальство требует результаты. И что делать? stena
 
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Типок (Посетители) Сегодня, 20:20
Зачем объяснять жрать стироиды не надо и врать прекратить наконец,победы должны быть победами не жрите анаболики дураки. pomada
 
 

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