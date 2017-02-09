Генсек федерации биатлона Казахстана объяснил ситуацию с допингом

Коробки с отходами медикаментов, обнаруженные на одной из заправок города Инцель (Германия), стали причиной обысков в сборной Казахстана по биатлону. Об этом сообщил генеральный секретарь казахстанской федерации биатлона Манас Уссенов. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».
«23 января на одной из заправок города Инцель была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах», — сказал Уссенов.
По его словам, австрийская антидопинговая ассоциация (НАДА) провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. «Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов. Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы», — добавил генеральный секретарь казахстанской федерации биатлона.
Ранее в четверг сообщалось, что австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля смешанной эстафетой. «Лента.ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая началась в 16:45 по московскому времени.
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