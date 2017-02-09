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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пользователей интернета заставят за год прочитать все стихотворения Пушкина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:56
Пользователей интернета заставят за год прочитать все стихотворения Пушкина
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
В сети запустился сервис «Пушкин почтой», который поможет подписчикам узнать все стихотворения, опубликованные поэтом при жизни, за 365 дней. Об этом сообщает издание «Горький» в четверг, 9 февраля.

Каждый день зарегистрировавшимся пользователям будет приходить рассылка с одним или несколькими произведениями Александра Пушкина. Для этого достаточно указать свою электронную почту на сайте nezarastet.ru.

«Мы придумали рассылку, когда поняли, что совсем не читаем классику. Особенно стихи. Как обмануть себя? Нужно сделать так, чтобы стихи сами к тебе приходили. Удобными порциями, прямо в почту, которую все равно проверяешь каждый день. Да, это не то же самое, что взять и вдумчиво прочесть книжку от начала и до конца. Зато это работает», — рассказали создатели о своей задумке.

Отмечается, что в ближайшее время должны появиться похожие сервисы с рассылкой «Божественной комедии» Данте Алигьери, шумеро-аккадским «Эпосом о Гильгамеше» и произведениями античных классиков.
Источник: Lenta.ru
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