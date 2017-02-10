С нами обращались, как с террористами - казахстанская биатлонистка

Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина рассказала об обыске во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, сообщает "Спорт-Экспресс".



"Мы были в шоке, когда вчера вечером в отель пришла большая группа людей и окружила нас. Как террористов каких-то! Было очень страшно. Кого-то мурыжили до двух часов ночи, кого-то до четырех. Сначала был допинг-контроль, потом полицейские все перерыли в комнатах. Затем повели в полицию, составляли протокол, делали допрос. Вообще всех! В том числе сервисеров. Не спали всю ночь. Сегодня вышли - никаких эмоций. Очень тяжело. Ситуация крайне странная. Но у нас нет никаких сомнений, что все закончится хорошо. Мы уверены в себе на 100 процентов, ничего запрещенного у нас не найдут, потому что мы этого никогда не принимали", - заявила Полторанина.



Напомним, ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяла множество медицинских препаратов. Всех спортсменов также проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.



До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований. В смешанной эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место.