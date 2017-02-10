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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С нами обращались, как с террористами - казахстанская биатлонистка

Просмотров:714 Опубликовано: Сегодня, 08:24
С нами обращались, как с террористами - казахстанская биатлонистка
Ольга Полторанина. Фото с сайта vksport.kz
Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина рассказала об обыске во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы были в шоке, когда вчера вечером в отель пришла большая группа людей и окружила нас. Как террористов каких-то! Было очень страшно. Кого-то мурыжили до двух часов ночи, кого-то до четырех. Сначала был допинг-контроль, потом полицейские все перерыли в комнатах. Затем повели в полицию, составляли протокол, делали допрос. Вообще всех! В том числе сервисеров. Не спали всю ночь. Сегодня вышли - никаких эмоций. Очень тяжело. Ситуация крайне странная. Но у нас нет никаких сомнений, что все закончится хорошо. Мы уверены в себе на 100 процентов, ничего запрещенного у нас не найдут, потому что мы этого никогда не принимали", - заявила Полторанина.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяла множество медицинских препаратов. Всех спортсменов также проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.

До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований. В смешанной эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 12 )

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Кочевник (Посетители) Сегодня, 11:23
Одна Олимпиада в Рио уже прошла без легкоатлетов из этой страны. На носу зимняя и их тоже не особо хотят там видеть. Меньше допинг жрать надо. Не зря у них сейчас все медали отбирают.
 
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  • ПетровичЪ.
  • .....
 keyzet (Посетители) Сегодня, 11:02
Ноги на ширине плеч! Шире! Лицом в пол, руки вытянуть назад! Смотреть в пол, на проходящих мимо не смотреть, ни с кем не разговаривать. Это все-таки спортивное мероприятие.

Цитата: Кочевник
Допингеров надо вышвырнуть из спорта, а страны лишить турниров.


согласен, астматики-норвежцы-биатлонисты и истерички-психопаты-американские атлетки должны лишиться медалей.
 
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  • Taimur
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  • ПетровичЪ.
  • .....
 Normal (Посетители) Сегодня, 10:39
Кочевник,
Мне одной астматички Сирены Вильямс достаточно! Не надо лукавить, все принимают допинг, просто США хитро оформили под предлогом каких-то недугов и болезней! А если ты больной, зачем в спорт лезишь! Вот так-то!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:03
Спорт - саясат болып кеткен. Сол жаққа барар кезде, қыздарымыз дайын болулары қажет еді...
 
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  • trump
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  • ПетровичЪ.
 Disco (Посетители) Сегодня, 09:57
А почему бы нашей команде не выдать настоящие винтовки, указать на тех кто принял это "умное решение " и показать, что правнуки не посрамят дедов, бывших в тех краях в 44-45 годах.

Танцуют все...
 
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Кочевник (Посетители) Сегодня, 09:43
Незнал, что допингер Логинов американец, а Тюмень, которую лишили этапа Кубка Мира находится в США.
Ай-ай-ай, как неловко-то
 
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  • busurman
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  • ПетровичЪ.
  • ДухLess
  • .....
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:37
Вот она ваша хваленная Гейропа!
 
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  • ПетровичЪ.
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 trump (Посетители) Сегодня, 09:36
Кочевник,
Теперь главное держитесь подальше от спортсменов из стран погрязших в допинговых скандалах. Тамошние все допингеры - держитесь от них подальше.

В натуре, эти американские спортсмены хавают амфетамин в чистом виде. Никаких контактов! bravo
 
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Кочевник (Посетители) Сегодня, 09:34
Спорт должен быть чистым. Вчера великий Фуркад показал как надо относиться к допингерам. Эти *** занимают места чистых спортсменов. Допингеров надо вышвырнуть из спорта, а страны лишить турниров.
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:04
Любят нас там как я посмотрю.
 
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