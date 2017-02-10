На "СК-Фармация" наложили штраф в размере 1,3 миллиарда тенге

На ТОО "СК-Фармация" наложен штраф в размере 1,3 миллиарда тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Tengrinews.kz cо ссылкой на сайт Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.
"Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО "СК-Фармация", являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
"Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО "СК-Фармация" в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО "СТОФАРМ" дополнительных обязательств", - отмечается на сайте Комитета.
По данным ведомства, данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.
"Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 миллиарда тенге", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
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