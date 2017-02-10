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На "СК-Фармация" наложили штраф в размере 1,3 миллиарда тенге

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 10:16
На "СК-Фармация" наложили штраф в размере 1,3 миллиарда тенге
www.pharm.reviews
На ТОО "СК-Фармация" наложен штраф в размере 1,3 миллиарда тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Tengrinews.kz cо ссылкой на сайт Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

"Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО "СК-Фармация", являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

"Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО "СК-Фармация" в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО "СТОФАРМ" дополнительных обязательств", - отмечается на сайте Комитета.

По данным ведомства, данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.

"Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 миллиарда тенге", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ДухLess
  • .....
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:01
Есть аналоги хорошо помогающие, так нет продвигают самое дорогое и порой не самое лучшее. Порой достаточно просто сравнить цены.
 
 

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