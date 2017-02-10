Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при помощи Facebook и WhatsApp

Минздрав объявил о запуске проекта "100 проблем – 100 решений – 100 дней", сообщает Tengrinews.kz.
"В социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения. Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно", - говорится на странице Минздрава в соцсети.
"Нам также интересно получить предложения от самих граждан по улучшению качества и удобства в получении медицинских услуг, которые обязательно будут учтены при выработке решений", - пояснил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Все обращения, приходящие на адрес ainur.health@gmail.com, обрабатываются, каждому письму присваивается уникальный номер, проблемы группируются по категориям и вырабатываются решения.
"В список "100 проблем" включаются те вопросы, которые можно решить в кратчайшие сроки, условно в течение 100 дней. Для прозрачности мы предлагаем разместить в Facebook весь список выдвинутых населением проблем со ссылкой на конкретное обращение и дать возможность каждому обратившемуся отследить приоритетность вопроса и предлагаемые пути решения", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что проблемы, требующие значительного времени и ресурсов для разрешения, будут переданы в Министерство здравоохранения для выработки решений совместно с руководителями комитетов, структурных подразделений и территориальных департаментов.
"Учитывая охват и популярность данного проекта, принято решение о продлении опроса до 18.00 часов 17 февраля этого года. Все обращения можно отправлять по электронному адресу - 100@rcrz.kz"
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