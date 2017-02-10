Из-за обращений граждан изменения в Конституцию доработают, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет информации.
10 января в Акорде состоялось третье заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. На заседании обсуждены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК".
"Гражданами Казахстана базовые положения проекта закона, вынесенного Главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан Республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности", - говорится в распространенной информации.
Отмечается, что проект закона будет "доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства".
Ранее эксперт выразил мнение о том, что изменения в 26-ю статью Конституции нуждаются в доработке.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.