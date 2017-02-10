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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Из-за обращений граждан изменения в Конституцию доработают

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Из-за обращений граждан изменения в Конституцию доработают
Фото с сайта Tengrinews.kz
Из-за обращений граждан изменения в Конституцию доработают, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет информации.

10 января в Акорде состоялось третье заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. На заседании обсуждены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК".

"Гражданами Казахстана базовые положения проекта закона, вынесенного Главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан Республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности", - говорится в распространенной информации.

Отмечается, что проект закона будет "доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства".

Ранее эксперт выразил мнение о том, что изменения в 26-ю статью Конституции нуждаются в доработке.
Источник: Tengrinews.kz
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