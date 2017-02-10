Установлен новый пособник Аблязова - главный редактор "Трибуны"

Главный редактор издания "Трибуна" Жанболат Мамай назван пособником Аблязова. В его отношении проводятся следственные действия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу национального бюро по противодействию коррупции.
"Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова, Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка.
В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».
В настоящее время антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег", - говорится в сообщении пресс-службы.
Информацию об обыске в доме Мамая, а позже и в редакции сообщила журналист издания Инга Иманбай на странице в Facebook и выложила видео.
Мужчина в форме представился сотрудником следственно-оперативной группы.
Жанболат Мамай родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.
В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжил учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.
С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (духовность и язык) имени Мухтара Шаханова.
Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания "Трибуна".
В 2012 году Мамай был обвинен в разжигании социальной розни в Жанаозене.
Находился несколько месяцев в тюрьме, следственном изоляторе (Алматы, этап-транзит, Актобе, Актау).
Позже был освобожден при посредничестве бывшего Государственного секретаря РК, члена Политсовета оппозиционной партии "Азат" Толегена Жукеева.
В 2013 году специализированный межрайонный административный суд Алматы приостановил выпуск газеты "Ашық Алаң" (Трибуна) на три месяца и оштрафовал собственника на 100 МРП.