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Установлен новый пособник Аблязова - главный редактор "Трибуны"

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Установлен новый пособник Аблязова - главный редактор "Трибуны"
Жанболат Мамай. Фото: nazaccent.ru
Главный редактор издания "Трибуна" Жанболат Мамай назван пособником Аблязова. В его отношении проводятся следственные действия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу национального бюро по противодействию коррупции.

"Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова, Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка.

В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».

В настоящее время антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег", - говорится в сообщении пресс-службы.

Информацию об обыске в доме Мамая, а позже и в редакции сообщила журналист издания Инга Иманбай на странице в Facebook и выложила видео.

Мужчина в форме представился сотрудником следственно-оперативной группы.



Жанболат Мамай родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.

В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжил учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.

С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (духовность и язык) имени Мухтара Шаханова.

Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания "Трибуна".

В 2012 году Мамай был обвинен в разжигании социальной розни в Жанаозене.

Находился несколько месяцев в тюрьме, следственном изоляторе (Алматы, этап-транзит, Актобе, Актау).

Позже был освобожден при посредничестве бывшего Государственного секретаря РК, члена Политсовета оппозиционной партии "Азат" Толегена Жукеева.

В 2013 году специализированный межрайонный административный суд Алматы приостановил выпуск газеты "Ашық Алаң" (Трибуна) на три месяца и оштрафовал собственника на 100 МРП.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:57
Если бы он крутил деньги Аблязова - думаю он давно бы исчез заграницей bazar
 
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Хорк Юсуи (Посетители) Сегодня, 13:24
Попался lol теперь припомнят всё. foo
 
 

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