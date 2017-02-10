Установлен новый пособник Аблязова - главный редактор "Трибуны"

Главный редактор издания "Трибуна" Жанболат Мамай назван пособником Аблязова. В его отношении проводятся следственные действия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу национального бюро по противодействию коррупции."Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова, Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка.В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».В настоящее время антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег", - говорится в сообщении пресс-службы.Информацию об обыске в доме Мамая, а позже и в редакции сообщила журналист издания Инга Иманбай на странице в Facebook и выложила видео.Мужчина в форме представился сотрудником следственно-оперативной группы.Жанболат Мамай родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжил учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (духовность и язык) имени Мухтара Шаханова.Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания "Трибуна".В 2012 году Мамай был обвинен в разжигании социальной розни в Жанаозене.Находился несколько месяцев в тюрьме, следственном изоляторе (Алматы, этап-транзит, Актобе, Актау).Позже был освобожден при посредничестве бывшего Государственного секретаря РК, члена Политсовета оппозиционной партии "Азат" Толегена Жукеева.В 2013 году специализированный межрайонный административный суд Алматы приостановил выпуск газеты "Ашық Алаң" (Трибуна) на три месяца и оштрафовал собственника на 100 МРП.