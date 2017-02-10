Банки Казахстана в 2017 году: что ждать от финансовых учреждений

В январе 2017 года Народный банк и Qazkom подтвердили переговоры о потенциальной сделке. Однако еще осенью об этом сообщало агентство Reuters, но тогда банки факт переговоров опровергали. А еще ранее "Казинвестбанк" был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций, а также на ведение деятельности на рынке ценных бумаг. В начале февраля стало известно, что "Цеснабанк" покупает часть акций "Банка ЦентрКредит". На расширенном заседании правительства Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал тезис об объединении слабых банков и дал указания Нацбанку действовать смелее, решая проблему с "аутсайдерами".



Опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz специалисты рассказали о состоянии казахстанских банков.



"При оценке финансовой устойчивости банков одним из важнейших показателей является коэффициент соотношения обязательств к собственному капиталу (финансовый леверидж - D/E), - объясняет экономист Тимур Абилкасымов. - Чем выше коэффициент, тем ниже финансовая устойчивость. Слишком низкий показатель указывает на низкую бизнес-активность банка".



По его словам, высокий финансовый леверидж по состоянию на 1 января 2017 года у следующих банков: у АТФБанк (16), БЦК (12,8), Цеснабанка (11,6), RBK (11,4), Qazaq Banki (10,5), Сбербанка (10,2), Банка "Астаны" (10,2), АзияКредит Банка (10) и ВТБ Казахстан (9,8). Экономист считает, что для улучшения финансовой стабильности данным банкам необходимо увеличить собственный капитал и снизить долю кредитов с просрочкой свыше 90 дней ниже 10 процентов.



Так, например, по данным Нацбанка РК, у ВТБ Казахстан доля неработающих активов составляет 16,1 процента, АТФ банка - 12,1, Сбербанка - 9,2, Kaspi Bank - 8,7, Банка ЦентрКредит - 8,9, Народного банка - 8,6, АзияКредит Банка - 8,3, Евразийского банка - 7, 9, ForteBank - 7,5, Qazkom - 6,3, Цеснабанка - 4,2, Bank RBK - 4,2, Банка "Астаны" - 4,03, Qazaq Banki - 2,8. В целом, по информации Нацбанка, за год казахстанские банки улучшили показатели по доле кредитов с просрочкой более 90 дней.



Абилкасымов придерживается мнения, что слияние банков является необходимой мерой для экономической безопасности и финансовой стабильности Казахстана. "Слияние банков за счет синергии принесет дополнительную прибыль банкам и снизит рыночные риски. Объединение Qazkom с Народным банком и "Цеснабанка" с БЦК может подтолкнуть и другие банки к слиянию. Было бы логично объединение ForteBank и АТФБанка. После поглощения "Альянс Банка" и "Темiрбанка" ForteBank почистил портфель и сохранил хорошую репутацию. У руководства ForteBank есть опыт в слияниях и поглощениях, тем более "АТФБанк" уже был в их управлении", - делает вывод собеседник.



По мнению экономиста Astana Best Consulting Group Армана Байганова, в результате широкомасштабной девальвации тенге многие банки находятся в неудовлетворительном положении. "К примеру, сейчас многие бьют тревогу о назревании европейского финансового кризиса, исходящего от банковского сектора Италии, но уровень плохих кредитов Казахстана однозначно превышает банковский сектор Италии. Я полагаю, что расчистка балансов банка "от плохих кредитов" будет длительным процессом, также как и восстановление экономики РК, но и это можно ускорить путем слияния и поглощения", - полагает экономист.



Если говорить о потенциальных банках для слияния или банкротства, то, по его мнению, в их число входят более мелкие финансовые учреждения, так как им сложнее конкурировать с крупными. Кроме этого, казахстанским банкам сложнее конкурировать с иностранными, в частности с российскими. "Учитывая более лучшее состояние экономики России и наличие низкой базовой ставки, они могут предложить более выгодные ставки по займам для клиентов. Я считаю, что существующее на сегодня количество банков еще будет сокращаться, но при этом не следует ожидать, что другие иностранные банки сразу заинтересуются казахстанским финансовым рынком", - отмечает экономист.



В свою очередь председатель правления АО "Цесна Капитал" Самат Балкенов не исключает, что в свете слияния крупнейших казахстанских банков, сложности могут возникнуть у банков с иностранным участием, так как их рыночная доля станет значительно меньше, конкуренция за клиента ужесточится.



"Опираясь на статистику НБ РК (данные на 1 января), из 33 банков можно выделить шесть банков второго уровня, у которых доля кредитов с просрочкой платежей составляет более 15 процентов, на них нужно обратить внимание в первую очередь. При этом из этих шести банков - четыре с иностранным участием (АО "Заман-Банк" - 44,9 процента, АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане - 33,1 процента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – 22,7 процента, ДБ АО "Сбербанк"- 17,9 процента)", - прокомментировал Балкенов.



В любом случае, по мнению Балкенова, поводов для беспокойства из-за ситуации с банками нет. "Казахстанцам не стоит волноваться по многим причинам: любое объединение - это долгий и сложный процесс, который проводится в рамках правового поля страны, когда в первую очередь учитываются интересы клиентов. Обратите внимание на российский опыт: по состоянию на 1 января 2017 года в России действуют 575 коммерческих банков, на начало 2016 года их было 681, то есть за год в рамках санации лицензии отозваны у 106 банков. Однозначно, оздоровление рынка ведет к ужесточению конкуренции и подталкивает к предоставлению более выгодных для клиентов предложений", - считает специалист.



Ранее директор ТОО BRB Invest Галим Хусаинов выражал мнение, что в настоящее время в Казахстане нет такого рынка, чтобы на нем могли работать 30 банков. Эксперт пояснил, что при нынешнем состоянии экономики в стране некого кредитовать. Исходя из этого, Хусаинов считает, что если какой-то банк проигрывает в прямой конкуренции, он должен уйти со сцены, но решить это должен сам рынок.