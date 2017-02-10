В РК предлагают снизить штрафы по 150 административным правонарушениям

Также предлагается увеличить количество статей, по которым вместо штрафов будет выноситься предупреждение.
На коллегии в Министерстве юстиции РК глава ведомства Марат Бекетаев внес ряд предложений, связанных с уменьшением штрафных санкций и самих штрафов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
«В настоящее время Министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений», - сказа лон.
Кроме этого, по его словам, предлагается увеличить количество статей, санкции по которым предусматривают административное взыскание в виде предупреждения.
«Также распространить нормы, позволяющие судье, госоргану (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств, сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц, регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления», - перечислил глава ведомства. В развитии темы М. Бекетаев указал, что Министерство планомерно исполняет поручения Главы государства по оптимизации процессов оказания госуслуг.
«В целях оптимизации госуслуг в сфере регистрации прав на недвижимость планируется передать их в компетенцию государственной корпорации «Правительство для граждан».
Данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания госуслуг и формирования электронного архива по права на недвижимость. Кроме того, Министерством прорабатывается вопрос по созданию информационной базы «Единый кадастр», составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость», - проинформировал министр.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.