В РК предлагают снизить штрафы по 150 административным правонарушениям

Также предлагается увеличить количество статей, по которым вместо штрафов будет выноситься предупреждение.



На коллегии в Министерстве юстиции РК глава ведомства Марат Бекетаев внес ряд предложений, связанных с уменьшением штрафных санкций и самих штрафов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.



«В настоящее время Министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений», - сказа лон.



Кроме этого, по его словам, предлагается увеличить количество статей, санкции по которым предусматривают административное взыскание в виде предупреждения.



«Также распространить нормы, позволяющие судье, госоргану (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств, сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц, регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления», - перечислил глава ведомства.

В развитии темы М. Бекетаев указал, что Министерство планомерно исполняет поручения Главы государства по оптимизации процессов оказания госуслуг.



«В целях оптимизации госуслуг в сфере регистрации прав на недвижимость планируется передать их в компетенцию государственной корпорации «Правительство для граждан».



Данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания госуслуг и формирования электронного архива по права на недвижимость. Кроме того, Министерством прорабатывается вопрос по созданию информационной базы «Единый кадастр», составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость», - проинформировал министр.