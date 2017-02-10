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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан находится в двадцатке самых уязвимых для кибератак стран

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Казахстан находится в двадцатке самых уязвимых для кибератак стран
Фото из открытых источников
Компания Check Point, специализирующаяся на сетевой кибербезопасности, составила рейтинг стран, где чаще всего взламывают сайты.

Данные предоставлены в ежемесячном отчёте Check Point Threat Index за январь 2017 года, подготовленном исследователями Threat Intelligence.

Согласно рейтингу, количество атак на казахстанские компании в январе снизилось. В то же время аналитики отмечают: наши компании по-прежнему находятся в зоне риска. Казахстан находится на 19 позиции в списке самых подверженных кибератакам стран.

Топ-3 самых неблагополучных в этом отношении стран составляют по итогам января 2017 года Парагвай, Уганда и Македония. Самые благополучные – Аргентина, Черногория и Барбадос.

Самыми активными вредоносными программами, атаковавшими организации в январе 2017 года, стали Conficker, InstalleRex, Cryptowall, Bedep, Kometaur, HackerDefender, Delf, Ramnit, Jeefo, Fareit.

В общей сложности Kelihos был самым активным видом вредоносного ПО, заразившим 5% организаций по всему миру. За ним следует HackerDefender и Cryptowall, на которые приходится 4,5% атакованных компаний.

"Данные рейтинга говорят о том, что хакеры продолжают расширять арсенал инструментов для таргетированных атак на бизнес. Угрозы используются на каждом этапе заражения, включая спам-письма, рассылаемые ботами, которые содержат загрузчики, в свою очередь подселяющие "зловред" на устройство жертвы", – сообщили в агентстве prpartner.ru.

В конце января 2017 года сразу два казахстанских новостных сайта Караганды и Шымкента были атакованы хакерами. Спустя неделю неизвестные взломали сайт правительственной программы по вступлению во Всемирную торговую организацию и разместили на нём антиарабские лозунги.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • ДухLess
 Маривана (Посетители) Сегодня, 17:28
Ну вот, пришли, шли в тридцатку, а оказались в двадцатке ))))

legalize it...
 
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  • ДухLess
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:17
Согласно рейтингу, количество атак на казахстанские компании в январе снизилось

Это правда. Количество спама с предложением познакомиться с горячими алмаатинками действительно пошло на убыль lol
 
 

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