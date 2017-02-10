Казахстан находится в двадцатке самых уязвимых для кибератак стран

Компания Check Point, специализирующаяся на сетевой кибербезопасности, составила рейтинг стран, где чаще всего взламывают сайты.



Данные предоставлены в ежемесячном отчёте Check Point Threat Index за январь 2017 года, подготовленном исследователями Threat Intelligence.



Согласно рейтингу, количество атак на казахстанские компании в январе снизилось. В то же время аналитики отмечают: наши компании по-прежнему находятся в зоне риска. Казахстан находится на 19 позиции в списке самых подверженных кибератакам стран.



Топ-3 самых неблагополучных в этом отношении стран составляют по итогам января 2017 года Парагвай, Уганда и Македония. Самые благополучные – Аргентина, Черногория и Барбадос.



Самыми активными вредоносными программами, атаковавшими организации в январе 2017 года, стали Conficker, InstalleRex, Cryptowall, Bedep, Kometaur, HackerDefender, Delf, Ramnit, Jeefo, Fareit.



В общей сложности Kelihos был самым активным видом вредоносного ПО, заразившим 5% организаций по всему миру. За ним следует HackerDefender и Cryptowall, на которые приходится 4,5% атакованных компаний.



"Данные рейтинга говорят о том, что хакеры продолжают расширять арсенал инструментов для таргетированных атак на бизнес. Угрозы используются на каждом этапе заражения, включая спам-письма, рассылаемые ботами, которые содержат загрузчики, в свою очередь подселяющие "зловред" на устройство жертвы", – сообщили в агентстве prpartner.ru.



В конце января 2017 года сразу два казахстанских новостных сайта Караганды и Шымкента были атакованы хакерами. Спустя неделю неизвестные взломали сайт правительственной программы по вступлению во Всемирную торговую организацию и разместили на нём антиарабские лозунги.