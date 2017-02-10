Генпрокурор: Люди не должны ходить к чиновникам

Генеральную прокуратуру попросили рассмотреть законность запрета сотовых телефонов в государственных органах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Соответствующий вопрос поставил один из представителей бизнес-сообщества на коллегии Генеральной прокуратуры "О ходе реализации дорожной карты по защите бизнеса" в Караганде. Представитель ассоциации предпринимателей Карагандинской области Николай Абт заявил, что таким образом чиновники оградили себя.



"Вот мы сегодня говорили о цифровом переходе, электронных носителях и прочем. В последнее время в некоторых госорганах на вахтах стали ставить ящички, и заставляют всех сдавать свои мобильные телефоны. Мобильные телефоны для нас - это как необходимость жизненная стала. У нас первая мысль о том, что чиновники оградили себя. Это способствует развитию коррупции. Раньше мы могли недостойное поведение чиновника или вымогательство записать. А когда чиновник не знает, записывают его сейчас или нет на мобильный телефон, он и вымогать лишний раз не будет. Мы не понимаем законности этого", - сказал Абт, обращаясь к Асанову.



"Сотрудники все ходят здесь с сотовыми телефонами, вы сейчас видели, здесь все сидят. А у нас у всех телефоны отобрали на входе. Хотелось бы, чтобы как-то однозначно этот вопрос в конце концов решили, законодательно", - заявил Абт.



Асанов ответил, что в будущем люди не должны ходить к чиновникам.



"Вообще, я думаю, в будущем мы должны к этому прийти, люди не должны ходить к чиновникам. Но чиновники, госорганы должны оказывать услуги. У нас должны быть одни ЦОНы. То есть их надо объединять. А что делать у чиновника, чем он в кабинете занят? А если связано с предоставлением услуг - это должны быть некие центры такие. О которых, кстати, мы тоже сейчас задумываемся. Мы правоохранительные органы должны смотреть через призму оказания услуг населению", - ответил Жакип Асанов.



Напомним, что с апреля 2016 года госслужащим запретили пользоваться смартфонами на рабочих местах.