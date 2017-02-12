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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В интернете опубликовали видео убийства в Атырау

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 20:38
В интернете опубликовали видео убийства в Атырау
Кадр видео
Как ранее сообщалось, 6 февраля по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей города Жанаозен. Преступление произошло под утро того же дня возле кафе в районе гостиницы «Ак Жайык». Жертва нападения - 23-летний житель Атырау - от полученных ножевых ранений скончался в областной больнице, пишет ATPress.kz.


Сегодня на видеохостинге YouTube появилась запись убийства, сделанная с камеры видеонаблюдения одного из расположенных в этом районе офисов. На записи видно непродолжительную драку и то, как добивают упавшего человека. Преступники убегают, а затем в кадре появляются подбежавшие на помощь раненому люди.

По словам адвоката Айдоса Ибраимова, представляющего интересы семьи погибшего, одному из подозреваемых инкриминируют статью Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А второму – всего лишь статью «Хулиганство», и он уже вышел из изолятора временного содержания на свободу под залог. Его же подельник арестован и находится в СИЗО.

- Как следует из данной видеозаписи, ни о каком банальном хулиганстве не может быть и речи. Я намерен ходатайствовать об отмене избранной меры пресечения – залога. А также о переквалификации деяния на статью «Убийство», а именно: убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, - сказал адвокат А. Ибраимов.

Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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trump (Посетители) Сегодня, 21:08
Зверье, щщс.. Сажать не нужно, толку не будет. Забить камнями на площади.
 
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  • Одисей.
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 20:55
Суық қарудың арты осы...
 
 

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