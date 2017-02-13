Карагандинец обокрал умершего на рабочем месте стоматолога

26-летний житель Караганды ограбил стоматолога, который умер от сердечного приступа на своем рабочем месте. Увидел врача, лежащего на полу в кабинете, молодой человек, решил, что тот просто пьян, обшарил его карманы и, обнаружив 350 тысяч тенге и два мобильника, похитил их.



Мадияр Сагатаев пришел в стоматологию, чтобы вылечить давно его мучивший больной зуб, пишут "Криминальные новости". Войдя в кабинет, он увидел лежащего на полу дантиста. Сагатаев решил, что врач уснул после изрядной дозы алкоголя. Однако, вместо того, чтобы помочь человеку, Марат решил его ограбить.



Обшарив карманы дантиста, несостоявшийся пациент нашел 350 тысяч тенге, два сотовых телефона. Также он прихватил с собой портмоне врача с документами и визитками и поспешил удалиться.



Как оказалось, врач был не пьян, а мертв. Марат Нишанов, заведовавший стоматологией, фактически работал в ней один. В тот день у него прихватило сердце. Мужчина скоропостижно скончался от инфаркта прямо на рабочем месте.



По словам супруги Нишанова, она стала беспокоиться, когда муж не пришел домой в обычное время – после 18:00. Женщина стала звонить ему, но оба телефона не отвечали.



«Скоро дочь мне сообщила: мол, папа почему-то не поставил стоматологию на сигнализацию. Я попросила, чтобы она съездила туда и выяснила, в чем дело. Дочь вернулась и сказала, что отец умер на работе», - рассказала вдова.



Пропажу денег, телефонов и документов она обнаружила на следующий день, когда проверила стоматологию и стоящий возле него автомобиль мужа.



Первоначально, по горячим следам, полицейские отрабатывали версию, что медик стал жертвой разбойного нападения. Может быть, у него потому и не выдержало сердце, когда увидел перед собой некоего злоумышленника, вооруженного, например, огнестрельным оружием или ножом.



Только следствие не располагало ни одной уликой, которая могла бы вывести на подозреваемого: ни отпечатков пальцев на месте преступления, ни свидетелей, которые могли видеть молодчика.



Оперативникам помогли связисты. Спустя две недели после происшествия они засекли в одном из кварталов Караганды сигнал, который начал подавать один из мобильников стоматолога. Мало того, удалось вычислить точное местонахождение того, у кого находился сотовый телефон.



Сагатаева задержали. К тому времени деньги он уже потратил, а один из телефонов подарил знакомому.



«Считал, медик просто хорошо выпил и вырубился. А в стоматологию пошел, так как у меня болел зуб», - утверждал подозреваемый.



Нашлось немало свидетелей, подтвердивших, что у парня, действительно, имелись проблемы медицинского характера. И уголовное дело возбудили по факту кражи — тайного хищения чужого имущества.



Злоумышленник вернул потерпевшей стороне и 350 тысяч тенге, что забрал у мертвеца. Это облегчило его участь: его приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.