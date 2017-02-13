Названы причины сбоя работы ЦОНов

В "Правительстве для граждан" разъяснили причины сбоя работы ЦОНов, передает корреспондент Tengrinews.kz
По данным пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", 13 февраля с 8 часов утра в ЦОНах недоступен ряд услуг по причине сбоя базы данных Министерства юстиции РК.
"Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг. Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО "Национальные информационные технологии" сразу после выявления неполадок. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно", - отмечается в распространенном сообщении.
В ведомстве рассказали, какие услуги на текущий момент в ЦОНах недоступны:
1. Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;
2. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
3. Выдача технического паспорта объектов недвижимости;
4. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
5. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;
6. Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
7. Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;
8. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;
9. Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;
10. Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;
11. Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;
12. Назначение жилищной помощи;
13. Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.
В "Правительстве для граждан" отметили, что на данный момент недоступна услуга по регистрации граждан РК по месту жительства.
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