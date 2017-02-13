Названы причины сбоя работы ЦОНов

В "Правительстве для граждан" разъяснили причины сбоя работы ЦОНов, передает корреспондент Tengrinews.kz



По данным пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", 13 февраля с 8 часов утра в ЦОНах недоступен ряд услуг по причине сбоя базы данных Министерства юстиции РК.



"Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг. Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО "Национальные информационные технологии" сразу после выявления неполадок. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно", - отмечается в распространенном сообщении.



В ведомстве рассказали, какие услуги на текущий момент в ЦОНах недоступны:



1. Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;



2. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;



3. Выдача технического паспорта объектов недвижимости;



4. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;



5. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;



6. Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;



7. Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;



8. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;



9. Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;



10. Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;



11. Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;



12. Назначение жилищной помощи;



13. Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.



В "Правительстве для граждан" отметили, что на данный момент недоступна услуга по регистрации граждан РК по месту жительства.