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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы причины сбоя работы ЦОНов

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Названы причины сбоя работы ЦОНов
Фото с сайта mln.kz
В "Правительстве для граждан" разъяснили причины сбоя работы ЦОНов, передает корреспондент Tengrinews.kz

По данным пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", 13 февраля с 8 часов утра в ЦОНах недоступен ряд услуг по причине сбоя базы данных Министерства юстиции РК.

"Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг. Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО "Национальные информационные технологии" сразу после выявления неполадок. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно", - отмечается в распространенном сообщении.

В ведомстве рассказали, какие услуги на текущий момент в ЦОНах недоступны:

1. Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;

2. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

3. Выдача технического паспорта объектов недвижимости;

4. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;

5. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;

6. Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

7. Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

8. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;

9. Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;

10. Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;

11. Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

12. Назначение жилищной помощи;

13. Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.

В "Правительстве для граждан" отметили, что на данный момент недоступна услуга по регистрации граждан РК по месту жительства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:13
Портал гос.услуг телепортировался на альфу Центавра. poka dada
 
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  • Швейк
 trump (Посетители) Сегодня, 10:47
Ну что, все успели зарегиться по месту жительства? А теперь- дискотека! dance
 
 

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