Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказал, сколько преступлений совершают казахстанцы в алкогольном опьянении, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным главы МВД РК, в 2016 году было зарегистрировано более 348 тысяч уголовных правонарушений, из которых 26 тысяч тяжких, особо тяжкий преступлений. В стране совершено 853 умышленных убийств, 2 160 случаев применения тяжкого вреда здоровью, более 5 тысяч причинений тяжкого вреда здоровью, почти 680 случаев угроз физической расправы и других преступлений.



"В прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 13 процентов и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75 процентов их рост отмечается в Мангистауской, на 50 процентов в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях. В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60 процентов всех семейно-бытовых преступлений. В настоящее время в поле зрения полиции находится почти 71 тысяча алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних", - доложил Касымов.



Только в прошлом году, по его словам, в общественных местах задержаны в пьяном виде свыше 193 тысячи человек. Это на 3 процента больше, чем в 2015 году.



"Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира, по уровню потребления алкоголя, составленному в 2015 году ВОЗ, Казахстан занимает 34 место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям, потребление свыше 8 литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны", - проинформировал министр.



Также, как сообщил глава МВД, на профилактическом учете в полиции состоит более 12 тысяч неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тысяч детей. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5 500 родителей. Выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав.



"Для организации действенной профилактики подростковой преступности в стране не хватает специализированных общеобразовательных школ. Сейчас в ведении МОН РК имеется всего лишь 7 спецшкол на 370 мест для детей с девиантным поведением. Этого явно недостаточно. За последние 15 лет в регионах не открыто ни одной такой спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей", - сообщил Касымов.



Он отметил, что сейчас на учете полиции состоят более 6 тысяч несовершеннолетних, которые подлежат направлению в указанные организации.



"Безнадзорных и беспризорных - 2 тысячи 412 человек, злоупотребляющих алкоголем - более 400, не посещающих школу - 3 тысячи 888. Вызывает серьезное беспокойство тот факт, что на всю страну имеется всего одна спецшкола закрытого типа - в ВКО, для перевоспитания подростков, совершивших тяжкие преступления до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас у нас нет возможности изолировать от общества несовершеннолетних преступников, число которых уже превысило 1 600 человек. Оставаясь на свободе, они проживают там же, где совершили преступления. Безусловно, вызывают негативную реакцию как со стороны потерпевших, так и окружающих", - резюмировал министр внутренних дел.