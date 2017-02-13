Сейчас на сайте
2556
объявлений
  • продам Автосигнализацию за 40 000 тенге
  • продам Коробку за 30 000 тенге
  • продам Прицеп ГАЗ за 1 850 000 тенге
  • продам Рейлинги за 20 000 тенге
  • продам Toyota Hilux за 7 500 000 тенге
  • продам Блок ABS за 15 000 тенге
  • продам АКПП за 99 000 тенге
 

 
Понедельник, 13 Февраля
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.3 KZT
  • €1 = 344.02 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько преступлений совершают казахстанцы в алкогольном опьянении

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Сколько преступлений совершают казахстанцы в алкогольном опьянении
Фото с сайта headstride.co.uk
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказал, сколько преступлений совершают казахстанцы в алкогольном опьянении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным главы МВД РК, в 2016 году было зарегистрировано более 348 тысяч уголовных правонарушений, из которых 26 тысяч тяжких, особо тяжкий преступлений. В стране совершено 853 умышленных убийств, 2 160 случаев применения тяжкого вреда здоровью, более 5 тысяч причинений тяжкого вреда здоровью, почти 680 случаев угроз физической расправы и других преступлений.

"В прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 13 процентов и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75 процентов их рост отмечается в Мангистауской, на 50 процентов в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях. В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60 процентов всех семейно-бытовых преступлений. В настоящее время в поле зрения полиции находится почти 71 тысяча алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних", - доложил Касымов.

Только в прошлом году, по его словам, в общественных местах задержаны в пьяном виде свыше 193 тысячи человек. Это на 3 процента больше, чем в 2015 году.

"Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира, по уровню потребления алкоголя, составленному в 2015 году ВОЗ, Казахстан занимает 34 место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям, потребление свыше 8 литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны", - проинформировал министр.

Также, как сообщил глава МВД, на профилактическом учете в полиции состоит более 12 тысяч неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тысяч детей. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5 500 родителей. Выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав.

"Для организации действенной профилактики подростковой преступности в стране не хватает специализированных общеобразовательных школ. Сейчас в ведении МОН РК имеется всего лишь 7 спецшкол на 370 мест для детей с девиантным поведением. Этого явно недостаточно. За последние 15 лет в регионах не открыто ни одной такой спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей", - сообщил Касымов.

Он отметил, что сейчас на учете полиции состоят более 6 тысяч несовершеннолетних, которые подлежат направлению в указанные организации.

"Безнадзорных и беспризорных - 2 тысячи 412 человек, злоупотребляющих алкоголем - более 400, не посещающих школу - 3 тысячи 888. Вызывает серьезное беспокойство тот факт, что на всю страну имеется всего одна спецшкола закрытого типа - в ВКО, для перевоспитания подростков, совершивших тяжкие преступления до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас у нас нет возможности изолировать от общества несовершеннолетних преступников, число которых уже превысило 1 600 человек. Оставаясь на свободе, они проживают там же, где совершили преступления. Безусловно, вызывают негативную реакцию как со стороны потерпевших, так и окружающих", - резюмировал министр внутренних дел.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 11:25
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 11:25
Швейк,
Совершенно верно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 11:22
Хорк - Юсуи,
Ген, он может и есть у всех, а вот мозги - нет. А по сему: не можешь в воде пускать пузыри - не пугай рыбу (с) dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пиночет (Посетители) Сегодня, 11:22
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 11:19
Австралийские ученые установили, что за злоупотребление алкоголем и возникновение зависимости от спиртного «отвечают» разные гены.Т-форма гена CRF у наших людей присутствует и поэтому к сожалению пить будут и через 50 лет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:12
Қоғам арақты ішті, ішкен және ішетін болады. Ештеңе өзгермейді.
Осы көрсеткіштің көбейген тек бір себебі бар. Ол, шенділердің жұмысы хаттамаларды толтырудан тұратыны. Қазіргі шенділер, кеңседе отыратын хатшы қыздарға ұқсап кеткен. Қағаз толтырудан басқаны білмейді... call
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Apmaxa
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:11
С учётом тенденции безумного роста цен на алкоголь, статистика алкогольных преступлений сменится на статистику наркотических. Только и всего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 10:56
DANTE,
trump,
Уважаемые пользователи!
Не отходите от темы. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье. Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Куаныш Атшыбай
  • Крадун
 DANTE (Посетители) Сегодня, 10:55
trump,
Будут обезглавливать только по трезвяни?

У вас ислам ассоциируется только с отрезанием голов?! Зачем же так яро показывать всем, свою безграмотность в отношении религии?! Мистер Трамп, не ешьте много гамбургеров...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Пиночет
  • мунайши73
  • Маривана
 trump (Посетители) Сегодня, 10:52
Цитата: DANTE
С учетом довольно быстрой исламизацией страны, думаю через пару десятков лет, эта статистика снизится...

Будут обезглавливать только по трезвяни?
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика