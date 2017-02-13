Министр внутренних дел Казахстана высказался об играх в "Синего кита"

Специальная служба МВД РК исследует Интернет на наличие групп смерти, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.



"Мы мониторим весь Интернет, выявляем это. На сегодняшний день уже более 100 фактов выявленных, и мы их передали Министерству информации и коммуникации для того, чтобы они (группы) блокировались", - рассказал министр.



"В январе-феврале, на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних. 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения нам поступают от родителей, учителей, родственников. По всем фактам мы проводим мероприятия. Единственная проблема здесь в том, что используемые ресурсы расположены вне зоны Казахстана. "ВКонтакте" находится в России, Facebook и Instagram находятся в США. Мы должны в законодательном порядке обязать владельцев все данные казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. По каждому случаю через прокуратуру пока дойдет запрос, разные законодательства, представляете, как долго мы исполняем эти запросы", - добавил он.



Министр подробно рассказал о деятельности суицидальных пабликов.



"Изучили "Синий кит", "Тихий дом". Хотел бы сказать, что мы изучаем российский опыт. Они с этой проблемой уже с 2013 года борются. Там в прошлом году они задержали некого Филлипа Будейкина, который создал группу смерти и назвал ее F-57. F - Филлип, 57 - конечные цифры его домашней страницы. Его обвиняют в причастности к смерти нескольких подростков. Естественно, его последователи начали продолжать эту работу. Сейчас еще больше групп появилось - "Позвони мне в 4:20", F-58. Более того, они сейчас начали распространять это на пользователей приложений. Это WhatsApp, Instagram, Facebook. Поэтому есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу", - подчеркнул Касымов.



"Понятно, что они действуют на психику детей, это игра, они их завлекают. Из этих 63 случаев в 15 случаях дети просто сами развлекались. Некоторые хотели поднять уровень своей страницы, но а 15 (детей - прим. автора) себе нанесли (ранения - прим. автора)", - уточнил министр.



Также Касымов рассказал о версии российских коллег.



"Конечно, она действует на психику. Если ее почитать, приблизительно 50 дней дается, и каждый день он должен какие-то действия совершать. Вплоть до того, что на 18 день "проснись в 4:20, поднимись на самую большую крышу, постой". На 19 день "пойди на самый большой мост". На 21 день "пойди на самый большой кран". И где-то на 28 дне он ему предлагает поклясться, что ты кит. С 39 по 49 он предлагает ему каждый день просыпаться в 4:20 и смотреть страшные фильмы. На 50 день он пишет: "закончи жизнь самоубийством или прыгни с большой высоты". Мы тоже спрашивали, почему 50 дней. У россиян версия такая, что в 2013 году была написана книга, называется "50 дней до моего самоубийства". Она стала их книгой, они ей пользуются. Там описывают героиню, которая оказалась в тяжелых условиях: безответная любовь, развод родителей, предательство, и она единственный выход видела - покончить жизнь самоубийством. Специально криминальная полиция будет мониторить весь Интернет", - резюмировал он.