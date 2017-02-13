Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге - Нацбюро

Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге. Об этом заявили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, Бишимбаев похитил 1 миллиард тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.



"Председатель Правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж", - сообщается в распространенной информации.



"В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы, Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С. В отношении Исабек Ж., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д. с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование", - также добавили в пресс-службе Нацбюро.



О задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года. Как заявили в Нацбюро, экс-министр был задержан "по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору". Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны.



О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".