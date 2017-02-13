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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге - Нацбюро

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге - Нацбюро
Иллюстрация Tengrinews.kz©
Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге. Об этом заявили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, Бишимбаев похитил 1 миллиард тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

"Председатель Правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж", - сообщается в распространенной информации.

"В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы, Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С. В отношении Исабек Ж., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д. с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование", - также добавили в пресс-службе Нацбюро.

О задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года. Как заявили в Нацбюро, экс-министр был задержан "по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору". Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны.

О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • Все верно
  • Сергей Владимиров
  • ДухLess
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:12
..2 миллиона долларов США

Ничто так не подрывает веру в тенге,как наши руководители,
чиновники,министры, берущие взятки в долларах США. crazy
 
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  • Все верно
  • Сергей Владимиров
  • Orange
 DANTE (Посетители) Сегодня, 12:06
Его просто решили слить те, кто сам ворует миллионами. В этой стране не ворует только тот чиновник, который сидит в местах не столь отдаленных. Система прогнила до костей и лечить ее бесполезно...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • Сергей Владимиров
  • Валерий_М
 trump (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: ДухLess
Исправительный срок - хотя бы годик!

Пожизненно! И каждый прохожий должен давать пендаля от души. Дабы закрепить рефлекс..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Швейк
  • trump
  • Все верно
  • Сергей Владимиров
  • Валерий_М
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 11:47
Не надо таких ни сажать, ни амнистировать, ни руки им отрубать! Своровал - идешь публично чистить вокзальные туалеты вместе со своей семьей - за 10 тыс тенге в месяц, чтобы жизнь кайфом не казалась! Исправительный срок - хотя бы годик! lol
Или дворником в том же министерстве, где воровал... Должно помочь спуститься с небес на землю...

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • trump
  • Все верно
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:41
trump,
А потом - пенсия на Канарах lol
 
-1
  • zhanino
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Все верно
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:39
Бар болғаны 3 млн $. Рахат және Мұқтар ағаларының шаңынада татымайды... look
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Швейк
  • ДухLess
  • Все верно
  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 11:37
Швейк,
Амнистия всё спишет.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:34
Будни местных флагманов кап.труда. Ничего нового... skuchno
 
 

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