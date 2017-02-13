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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В 2016 году наибольшее количество трудовых мигрантов в РК прибыли из Китая

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 13:07
В 2016 году наибольшее количество трудовых мигрантов в РК прибыли из Китая
Фото из открытых источников
В 2016 году работодателям на привлечение иностранной рабочей силы на территории Казахстана выдано 36 792 разрешения, передает Today.kz со ссылкой на Primeminister.kz. При этом сообщается, что наибольшее количество трудовых мигрантов в РК прибыли из Китая.

"Основными странами исхода трудовых мигрантов являлись Китай – 12 699 человек, Турция – 3 502 человека, Узбекистан – 1 564 человека, Великобритания – 1 474 человека и Индия – 1 388 человек. Между тем в 2016 году работодателями, привлекавшими ИРС, для граждан Казахстана создано 16 259 рабочих мест, прошли профессиональную подготовку и переподготовку 1 340 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации 5 427 местных работников и 11 иностранных специалистов были заменены казахстанскими кадрами", – говорится в сообщении.

По первой категории – топ-менеджеры – представители местных исполнительных органов выдали 2 076 разрешений, более семи тысяч иностранных граждан работают в нашей стране по второй категории – это руководители структурных подразделений.
Основная часть разрешений на привлечение мигрантов была выдана по категориям: специалисты и квалифицированные рабочие 16 811 и 8 542 соответственно.

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям – теперь они оплачивают налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 тысяч до 530 тысяч тенге. При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям – не менее 70 процентов, по специалистам и квалифицированным рабочим – не менее 90 процентов.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:49
Бұлай уайымдаудың қажеті жоқ, құрметті оқырмандар. Қазақ елінде жүрген қытай ұлт өкілдері көп емес. Жұмыс жасап, қайтып еліне кететін жандар. 10 мың болсын, 50 немесе 100 мың болсын, маңызды емес. Млн.дап жүрген жайы жоқ қой.
Егер, білетін болсаңдар, Қытай елінде 1 500 000 қазақ бауырларымыз тұрақты өмір сүріп жатыр. Ал, Өзбек елінде 1 000 000 қазақ жүр. Енді, Қазақстанда қанша қытайлықтар тұрақты өмір сүрім жатыр, ааа? Міне, осылай... umnik
 
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Краснов (Посетители) Сегодня, 15:01
Такими темпами и через несколько десятилетий китайцев у нас станет больше чем грязи. Нашествие желторотых не остановить, пока "наверху" не прекратят заглядывать им в рот.
 
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  • Краснов
  • Erlan84
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:14
ЧЕБУРАТОР.,
Всерьез думаешь, что китаёзы пашут за меньшее бабло?

Ну их по крайне мере не надо пинать по одному месту, что б работали. Скажут, сделают. Наши, сделают и сделают так, что потом думаешь, луче бы не делали. Дырявые дороги у меня во дворе говорят сами за себя, каждый год ремонтируют одно и то же место)))
 
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  • Краснов
  • kk13
 ЧЕБУРАТОР. (Посетители) Сегодня, 14:03
Цитата: DANTE
местные работать не хотят, не умеют и каждому подавай ЗП в 500-600 тыс, то пусть едут Китайцы

Всерьез думаешь, что китаёзы пашут за меньшее бабло?
 
-3
  • ЧЕБУРАТОР.
  • Куаныш Атшыбай
  • kk13
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DANTE (Посетители) Сегодня, 13:15
Ну раз уж местные работать не хотят, не умеют и каждому подавай ЗП в 500-600 тыс, то пусть едут Китайцы, мы итак уже неофициально считаемся автономным округом КНР
 
 

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