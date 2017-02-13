В 2016 году наибольшее количество трудовых мигрантов в РК прибыли из Китая

В 2016 году работодателям на привлечение иностранной рабочей силы на территории Казахстана выдано 36 792 разрешения, передает Today.kz со ссылкой на Primeminister.kz. При этом сообщается, что наибольшее количество трудовых мигрантов в РК прибыли из Китая.



"Основными странами исхода трудовых мигрантов являлись Китай – 12 699 человек, Турция – 3 502 человека, Узбекистан – 1 564 человека, Великобритания – 1 474 человека и Индия – 1 388 человек. Между тем в 2016 году работодателями, привлекавшими ИРС, для граждан Казахстана создано 16 259 рабочих мест, прошли профессиональную подготовку и переподготовку 1 340 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации 5 427 местных работников и 11 иностранных специалистов были заменены казахстанскими кадрами", – говорится в сообщении.



По первой категории – топ-менеджеры – представители местных исполнительных органов выдали 2 076 разрешений, более семи тысяч иностранных граждан работают в нашей стране по второй категории – это руководители структурных подразделений.

Основная часть разрешений на привлечение мигрантов была выдана по категориям: специалисты и квалифицированные рабочие 16 811 и 8 542 соответственно.



Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям – теперь они оплачивают налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 тысяч до 530 тысяч тенге. При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям – не менее 70 процентов, по специалистам и квалифицированным рабочим – не менее 90 процентов.