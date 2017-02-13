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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американские ученые назначили конец света на 2047 год

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Американские ученые назначили конец света на 2047 год
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские астрофизики пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено уже через 30 лет. По их данным, человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца, пишет Росбалт.

В последнее время активность светила неуклонно снижается. Когда она дойдет до критического минимума, гелиосфера, или пространство, заполненное солнечным ветром, начнет сокращаться, что и приведет к Апокалипсису.

Ранее ученые заявляли, что Солнце уничтожит Землю через 200 лет. Дело в том, что в солнечном ядре накапливается водород. Со временем светило начнет сжиматься, нагревая нашу планету до сверхвысоких температур. В результате, океаны на Земле просто закипят, и атмосфера наполнится паром, а все живое погибнет.

Кроме того, геофизики полагают, что в 2050 году на Земле может случиться коллапс электрических систем. И причиной тоже станут процессы, происходящие на Солнце.

Глобальный Апокалипсис, согласно расчетам ученых, для всей Вселенной наступит через 100 триллионов лет. Между тем, человечество может погибнуть и от пандемии, и от изменений климата, которые люди же и вызвали, и от ядерной войны.

Среди других сценариев конца света исследователи называют восстание роботов - примерно 2075 год, а также падение астероида или извержение мощного вулкана.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 5 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:57
Елбасының қабылдаған 2050 ұлт жоспары орындалмайтын болды ма нее? Хотя бы, ақырзаманды 4 жылға кейін шегіндіре аласыздарма құрметті ғалымдар, өтініш. Жоспардың аяғын көріп кетейікте... prey
 
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  • Expert
 Краснов (Посетители) Сегодня, 15:21
Если на Земле и случится апокалипсис, то только по вине людей. Человечество само себя погубит: войны, алкоголизм, наркомания, вирусы из пробирки. Огромные массы людей неумолимо деградируют из года в год. Что уж говорить, ежели первые лица государств подчас не стесняясь делают глупые заявления и не владеют знаниями уровня начальных классов.
А все эти прогнозы полная чушь!

Цитата: trump
Гадание на кофейной гуще попробуйте, думаю, этот метод даст более точный результат.

lol applause bravo
 
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  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 14:48
человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца

Ранее ученые заявляли, что Солнце уничтожит Землю через 200 лет.

Кроме того, геофизики полагают, что в 2050 году на Земле может случиться коллапс электрических систем.

Среди других сценариев конца света исследователи называют восстание роботов - примерно 2075 год, а также падение астероида или извержение мощного вулкана.


Не вижу конкретной даты. Гадание на кофейной гуще попробуйте, думаю, этот метод даст более точный результат.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • .....
  • Краснов
  • Я
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:22
Апокалипсис уже случился, города заполонили толпы зомби, бредущих со смартфонами в руках, не отрывая от экранов своих гаджетов глаза. Когда же видят человека в беде, то 99 зомби из 100 начнут снимать это на видео, для того что бы выложить это в интернет...
 
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  • trump
  • Сергей Владимиров
  • Я
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 14:17
В США всё произойдёт намного раньше конца света, перестройка и СНГ.
 
 

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