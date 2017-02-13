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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования
Фото с сайта tochka.net
В приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования" внесены изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Алматы. В новой редакции список товаров сокращен.

Так, в зависимости от таких критериев, как характер, количество, частота перемещения, к товарам для личного пользования относятся товары, если:

1) их количество не превышает следующие показатели:
- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- мобильный телефон - 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нетбук) – 1 единица на человека;
- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
- велосипед – 1 на человека;
- детская коляска – 1 на человека;

2) частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров таможенной границы не превышает одного раза в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

В ДГД отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).

Напомним, в старой версии приказа от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования", в которую были внесены изменения приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 12, список товаров для личного пользования был шире. Так, в него, в частности, входили постельные принадлежности, а также туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия. Приводим его полностью.

1. В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, товары не относятся к товарам для личного пользования, если:

1) такими товарами являются:
- сырье;
- полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров;
- комплектующие изделия;

2) их количество превышает следующие показатели:
- одежда и предметы одежды – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;
- постельные принадлежности – 2 комплекта одного вида на человека;
- ковры и прочие текстильные напольные покрытия – 2 предмета одного наименования на человека;
- головные уборы – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;
- обувь – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;
- изделия из меха – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- изделия из кожи – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия – 3 предмета одного наименования на человека;
- продукты питания – 10 килограммов на человека;
- мобильный телефон – 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 2 единицы на человека;
- бытовая техника и электрические приборы – 1 предмет каждого наименования на человека;
- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
- велосипед – 1 на человека;
- детская коляска – 1 на человека;
- другие, не перечисленные выше предметы, предназначенные для личного пользования, – 2 предмета каждого наименования на человека.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 16:21
Б****, им что больше заняться нечем, кроме как устанавливать эти бредовые ограничения?
В голову бы залезть к этим законописцам. Вместе с тем не очень и хочется, т.к. голова у них наверняка в другом месте. И лезть туда только мараться. huh
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:14
3 жылдан соң, әр адамның құйрығына, шығарылатын осырықтың құрамын есептейтін құрылғы қондырылмақ, көрсеткіштері смартфонның экранына шығарылатын болады. Осырықтың көлемі және содан келген ауаның қанша ластанғанына қарап, салықты да төлейміз... lol
 
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Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 16:04
Это ж в какое место приходят такие "светлые" идеи? Явно не в голову, смотрю... это я с одними трусами на месяц вахты поеду? Мль, мне страшно находиться с этими людьми на одной планете..
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:42
Пиночет,
В ЦОНе, бро dada
 
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  • .....
  • Foxy-Hell
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 15:40
Если я еду в командировку на неделю, мне надо брать справку в HR, что мне нужно более двух трусов и более двух пар носков?
У кого утверждать эту справку?
 
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  • Foxy-Hell
 Куку (Посетители) Сегодня, 15:19
Душиловка конкретная suicide
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 15:01
Не жили богато, не *** начинать.. boyan
 
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 ROBIN (Посетители) Сегодня, 14:53
Все для народа делает государство, а вывозить тоже нельзя?
 
 

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