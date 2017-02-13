Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования

В приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования" внесены изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Алматы. В новой редакции список товаров сокращен.
Так, в зависимости от таких критериев, как характер, количество, частота перемещения, к товарам для личного пользования относятся товары, если:
1) их количество не превышает следующие показатели: - изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека; - мобильный телефон - 2 единицы на человека; - планшет – 2 единицы на человека; - портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нетбук) – 1 единица на человека; - ювелирные изделия – 5 предметов на человека; - велосипед – 1 на человека; - детская коляска – 1 на человека;
2) частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров таможенной границы не превышает одного раза в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
В ДГД отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).
Напомним, в старой версии приказа от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования", в которую были внесены изменения приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 12, список товаров для личного пользования был шире. Так, в него, в частности, входили постельные принадлежности, а также туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия. Приводим его полностью.
1. В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, товары не относятся к товарам для личного пользования, если:
1) такими товарами являются: - сырье; - полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров; - комплектующие изделия;
2) их количество превышает следующие показатели: - одежда и предметы одежды – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека; - постельные принадлежности – 2 комплекта одного вида на человека; - ковры и прочие текстильные напольные покрытия – 2 предмета одного наименования на человека; - головные уборы – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека; - обувь – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека; - изделия из меха – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека; - изделия из кожи – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека; - туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия – 3 предмета одного наименования на человека; - продукты питания – 10 килограммов на человека; - мобильный телефон – 2 единицы на человека; - планшет – 2 единицы на человека; - портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 2 единицы на человека; - бытовая техника и электрические приборы – 1 предмет каждого наименования на человека; - ювелирные изделия – 5 предметов на человека; - велосипед – 1 на человека; - детская коляска – 1 на человека; - другие, не перечисленные выше предметы, предназначенные для личного пользования, – 2 предмета каждого наименования на человека.
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