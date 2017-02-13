Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования

В приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования" внесены изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Алматы. В новой редакции список товаров сокращен.



Так, в зависимости от таких критериев, как характер, количество, частота перемещения, к товарам для личного пользования относятся товары, если:



1) их количество не превышает следующие показатели:

- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

- мобильный телефон - 2 единицы на человека;

- планшет – 2 единицы на человека;

- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нетбук) – 1 единица на человека;

- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

- велосипед – 1 на человека;

- детская коляска – 1 на человека;



2) частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров таможенной границы не превышает одного раза в месяц.



Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.



В ДГД отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).



Напомним, в старой версии приказа от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования", в которую были внесены изменения приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 12, список товаров для личного пользования был шире. Так, в него, в частности, входили постельные принадлежности, а также туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия. Приводим его полностью.



1. В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, товары не относятся к товарам для личного пользования, если:



1) такими товарами являются:

- сырье;

- полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров;

- комплектующие изделия;



2) их количество превышает следующие показатели:

- одежда и предметы одежды – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;

- постельные принадлежности – 2 комплекта одного вида на человека;

- ковры и прочие текстильные напольные покрытия – 2 предмета одного наименования на человека;

- головные уборы – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;

- обувь – 2 предмета одного наименования, размера и фасона на человека;

- изделия из меха – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

- изделия из кожи – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

- туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия – 3 предмета одного наименования на человека;

- продукты питания – 10 килограммов на человека;

- мобильный телефон – 2 единицы на человека;

- планшет – 2 единицы на человека;

- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 2 единицы на человека;

- бытовая техника и электрические приборы – 1 предмет каждого наименования на человека;

- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

- велосипед – 1 на человека;

- детская коляска – 1 на человека;

- другие, не перечисленные выше предметы, предназначенные для личного пользования, – 2 предмета каждого наименования на человека.