Правительство РК пересмотрело курс доллара и цену на нефть в трехлетнем бюджете

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы», передает корреспондент Zakon.kz.



«Прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован с учетом предварительных отчетных данных по росту ВВП и развития отраслей экономики за 2016 год», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе презентации поправок.



«Также с учетом изменения расчетного курса доллара США с 360 до 330 тенге и текущих тенденций на мировых товарных рынках, при которых в 2017 году прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долларов США за баррель, индекс цен на металлы увеличится на 5,5% к уровню 2016 года. С учетом уточнения базы 2016 года номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 трлн 740, 6 млрд тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 трлн 348,8 млрд тенге. ВВП на душу населения увеличится до 8 тысяч 391,5 долларов США», - добавил он.



По его словам, рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,0% - на 0,2 процентных пункта выше от одобренного показателя за счет ожидаемого более высокого роста в обрабатывающей промышленности на уровне 2,6% - выше на 1,4 процентных пункта.



«Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81,0 млн. тонн - это на 1,5 млн тонн выше одобренного в августе 2016 года показателя. Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов до 45,1 млрд долларов, импорт – на 3,6 млрд долларов до 32,7 млрд долларов», - перечислил Т. Сулейменов.



По его словам, целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6-8%.



В то же время он сообщил, что на основе скорректированного макроэкономического прогноза, а также поступлений налогов по итогам 2016 года уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год.



«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение поступлений ожидается по КПН - на 136,3 млрд тенге, НДС - на 132,5 млрд тенге за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть - на 185,3 млрд. тенге за счет повышения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долл/за тонну при более высоких ценах на нефть», - пояснил глава ведомства.



Также министр уточнил, что в целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании правительства 3 февраля текущего года, а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн 92,9 млрд тенге до 1 трлн 534,6 млрд тенге.



«Также предусматривается увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд. тенге до 1 трлн. 547,9 млрд тенге - это 3,1% ВВП. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн 880 млрд тенге. С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема», - заключил Т. Сулейменов.