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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые "страшилки" на пачках сигарет появятся в мае 2017 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Новые "страшилки" на пачках сигарет появятся в мае 2017 года
Tengrinews.kz
Сигаретные пачки с новыми изображениями опасных и вредных последствий курения появятся в продаже в Казахстане с середины мая 2017 года. Об этом сообщили в Минздраве РК в ответ на запрос Tengrinews.kz.

В ведомстве отметили, что решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 года № 107 "О техническом регламенте Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" вступило в силу 15 мая 2016 года.

"Соответственно на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и в РК, появятся новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий. Сигаретные пачки с новыми эскизами об опасных и вредных последствиях курения появятся в продаже в Казахстане уже с середины мая 2017 года", - рассказали в Министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что все импортеры и производители табачной продукции в Казахстане, Армении, Беларуси, Кыргызстане и России должны нанести эскизы на упаковки до 15 ноября 2017 года. Теперь они будут занимать 50 процентов площади на двух сторонах пачки.

Также, по данным Минздрава, глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака в Республике Казахстан (далее GATS), проведенный в 2014 году Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни совместно с Информационно-вычислительным центром Комитета по статистике РК при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РК, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявил, что доля курильщиков составила 22,4 процента, что в переводе на численность населения составило около 2,8 миллиона человек (из них 2,5 миллиона мужчин и 300,8 тысяч женщин).

Кроме того, согласно результатам шести национальных исследований, отмечается тенденция к снижению распространенности табакокурения с 28 процентов в 1998 году до 18,3 процента в 2015 году.

По данным GATS, наибольшая доля курильщиков приходится на возрастную группу 25-44 лет, что составляет 29,6 процента, и в возрастной группе 45-64 лет - 24,7 процента.

Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни в 2014 году проведено глобальное обследование употребления табака среди молодежи (GYTS) совместно с ВОЗ, распространенность табакокурения среди учащихся 13-15 лет составила 2,8 процента.

Распространенность табакокурения в РК среди детей в возрасте 11-17 лет по результатам Национального социологического исследования составляет 4 процента.

"Употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших в мире. По данным ВОЗ, ежегодно глобальная табачная эпидемия приводит к почти шести миллионам случаев смерти, из которых более пяти миллионов происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 - среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Каждые шесть секунд из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых людей. До половины нынешних потребителей табака в конечном итоге умирают от какой-либо болезни, связанной с табаком. Курение является одним из факторов риска развития онкологических заболеваний, таких как рак губы, языка, гортани, легких, кожи, толстой кишки, почек, мочевого пузыря, пищевода, поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических обструктивных болезней легких, наряду с нерациональным питанием, малоподвижным образом жизни и наследственностью", - сообщили в Минздраве.

Согласно статистическим данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, распределение зарегистрированных больных злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом по стадиям за 2015 и 2016 годы составляет:

злокачественные новообразования губы: в 2014 году - 172; в 2015 году - 153,

злокачественные новообразования гортани: в 2014 году - 430; в 2015 году - 388.

Согласно постановлению правительства РК от 7 октября 2016 года № 573 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром", с 1 января 2017 года установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром в размере трехсот тенге.

Министерством внесены предложения в закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования", согласно которому с 2017 года поэтапное повышение акцизов на табачные изделия составило 6 200 тенге за тысячу штук в 2017 году до 8 700 тенге в 2019 году, рост в 2016 году составил 74 процента. Так, стоимость одной пачки сигарет составила 0,95 евро.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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case13 (Посетители) Сегодня, 19:32
Вот честно: не пугают эти картинки! Может, на особо впечатлительных рассчитаны.
А курильщикам пофигу! Как курильщик говорю!
А вот повышением акцизов..... хотя бы молодежь можно в какой-то мере отпугнуть.
А лучше-агитация, и не только на словах, а и строительством спортплощадок и пр.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:50
Мұндай қорқынышты, әрі жиіркенішті суреттер көмектеспейді. Бәрібір, ол сурет темекі қорабының 50 не 70 пайыз көлемін алып жатырма немесе жоқ па.
Ойымша, осы темекі бұйымдарын дүкен сөрелеріне мүлдем қоймау керек. Көзден таса жерде тұру керек. Өйткені, адам баласы шегетін болса, бала кезінен көріп шегіп бастайды. Барлық жаман қасиеттер балалық шақта сіңеді. Беларұс елінде, дүкен сөрелерінен темекі бұйымдарын көрмейсің әйтеуір...
 
 

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