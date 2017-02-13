Новые "страшилки" на пачках сигарет появятся в мае 2017 года

Сигаретные пачки с новыми изображениями опасных и вредных последствий курения появятся в продаже в Казахстане с середины мая 2017 года. Об этом сообщили в Минздраве РК в ответ на запрос Tengrinews.kz.



В ведомстве отметили, что решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 года № 107 "О техническом регламенте Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" вступило в силу 15 мая 2016 года.



"Соответственно на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и в РК, появятся новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий. Сигаретные пачки с новыми эскизами об опасных и вредных последствиях курения появятся в продаже в Казахстане уже с середины мая 2017 года", - рассказали в Министерстве здравоохранения.



Ранее сообщалось, что все импортеры и производители табачной продукции в Казахстане, Армении, Беларуси, Кыргызстане и России должны нанести эскизы на упаковки до 15 ноября 2017 года. Теперь они будут занимать 50 процентов площади на двух сторонах пачки.



Также, по данным Минздрава, глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака в Республике Казахстан (далее GATS), проведенный в 2014 году Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни совместно с Информационно-вычислительным центром Комитета по статистике РК при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РК, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявил, что доля курильщиков составила 22,4 процента, что в переводе на численность населения составило около 2,8 миллиона человек (из них 2,5 миллиона мужчин и 300,8 тысяч женщин).



Кроме того, согласно результатам шести национальных исследований, отмечается тенденция к снижению распространенности табакокурения с 28 процентов в 1998 году до 18,3 процента в 2015 году.



По данным GATS, наибольшая доля курильщиков приходится на возрастную группу 25-44 лет, что составляет 29,6 процента, и в возрастной группе 45-64 лет - 24,7 процента.



Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни в 2014 году проведено глобальное обследование употребления табака среди молодежи (GYTS) совместно с ВОЗ, распространенность табакокурения среди учащихся 13-15 лет составила 2,8 процента.



Распространенность табакокурения в РК среди детей в возрасте 11-17 лет по результатам Национального социологического исследования составляет 4 процента.



"Употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших в мире. По данным ВОЗ, ежегодно глобальная табачная эпидемия приводит к почти шести миллионам случаев смерти, из которых более пяти миллионов происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 - среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Каждые шесть секунд из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых людей. До половины нынешних потребителей табака в конечном итоге умирают от какой-либо болезни, связанной с табаком. Курение является одним из факторов риска развития онкологических заболеваний, таких как рак губы, языка, гортани, легких, кожи, толстой кишки, почек, мочевого пузыря, пищевода, поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических обструктивных болезней легких, наряду с нерациональным питанием, малоподвижным образом жизни и наследственностью", - сообщили в Минздраве.



Согласно статистическим данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, распределение зарегистрированных больных злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом по стадиям за 2015 и 2016 годы составляет:



злокачественные новообразования губы: в 2014 году - 172; в 2015 году - 153,



злокачественные новообразования гортани: в 2014 году - 430; в 2015 году - 388.



Согласно постановлению правительства РК от 7 октября 2016 года № 573 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром", с 1 января 2017 года установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром в размере трехсот тенге.



Министерством внесены предложения в закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования", согласно которому с 2017 года поэтапное повышение акцизов на табачные изделия составило 6 200 тенге за тысячу штук в 2017 году до 8 700 тенге в 2019 году, рост в 2016 году составил 74 процента. Так, стоимость одной пачки сигарет составила 0,95 евро.