Прокурора взяли под стражу в Атырау

Прокурор в Атырауской области подозревается в мошенничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Атырау.
В суд № 2 Атырау с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении К.А. обратился специальный прокурор прокуратуры области.
Из ходатайства спецпрокурора следует, что в ЕРД прокуратуры области зарегистрировано заявление двоих граждан в отношении сотрудника прокуратуры Атырау К.А. по факту мошеннических действий.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник прокуратуры обманным путем завладел денежными средствами потерпевших.
"6 февраля текущего года подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД Атырау. Суд, не предрешая вопроса о виновности или невиновности подозреваемого в инкриминируемом ему деянии, посчитав, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать судопроизводству, удовлетворил ходатайство", - говорится в сообщении.
Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются.
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