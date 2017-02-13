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Прокурора взяли под стражу в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:40
Прокурора взяли под стражу в Атырау
Фото Турар Казангапов ©
Прокурор в Атырауской области подозревается в мошенничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Атырау.

В суд № 2 Атырау с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении К.А. обратился специальный прокурор прокуратуры области.

Из ходатайства спецпрокурора следует, что в ЕРД прокуратуры области зарегистрировано заявление двоих граждан в отношении сотрудника прокуратуры Атырау К.А. по факту мошеннических действий.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник прокуратуры обманным путем завладел денежными средствами потерпевших.

"6 февраля текущего года подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД Атырау. Суд, не предрешая вопроса о виновности или невиновности подозреваемого в инкриминируемом ему деянии, посчитав, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать судопроизводству, удовлетворил ходатайство", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются.
Источник: Tengrinews.kz
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